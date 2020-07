Denuncian corrupción en atención médica en clínica del ISSSTE

Ecatepec, Méx. Derechohabientes de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicada en la zona centro de Ecatepec, denunciaron la corrupción que impera en ese nosocomio por parte del personal con el cobro de fichas, que expenden en 200 pesos, para tener oportunidad de una consulta, y atenderse de sus males crónico degenerativos o para que se les surta medicamento.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan en esta situación, y evitar que se lucre con la necesidad de los ciudadanos que acuden a atenderse y más en esta etapa de pandemia.

Un grupo de derechohabientes explicaron que existen pacientes con padecimientos crónico degenerativos como diabetes, o pacientes con lesiones, mujeres embarazadas, quienes requieren atención, o medicamentos, y que no han podido acceder a una consulta desde hace varios meses.

Señalaron que por vía telefónica, primero, dicen que no hay citas y ya al acudir a la clínica de manera presencial el director les informa que no hay doctores y que están muchos en cuarentena por la pandemia, y que por lo tanto no habrá citas.

Afirmaron que el guardia de seguridad es quien se encarga de contactar a los pacientes y enlista a quienes, previamente, ya han aceptado dar 200 pesos para poder pasar a una consulta.

“Una cosa es la pandemia y otra cosa es que te nieguen las citas para sacar dinero de los pacientes. Sabemos que no es actuar solo del vigilante, es del director y del personal porque no es posible que tengan listas ya previas y pagadas.

“A nosotros los trabajadores del estado nos quitan una cantidad quincenal para tener derecho al servicio y no nos quitan poquito, no nos los dan gratis y que el personal nos quiera cobrar aparte para poder tener oportunidad de una cita no se vale. Muchos lo pueden pagar pero no se trata de eso sino que estamos hasta hartos de la corrupción”, dijeron.

“Ayer por ejemplo había mucha fila, algunos en silla de ruedas y a todos nos negaron la cita. No se vale, aquí no hay citas para la gente que no pueda pagarlas”, expusieron.

Los derechohabientes sostuvieron que esta situación se vive diariamente en la clínica del ISSSTE, ubicada en la calle Isabela Católica en la colonia El Calvario en la zona centro de Ecatepec.