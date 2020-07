Edil de Cuernavaca se ampara para evitar ser detenido

Cuernavaca, Mor. El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán se amparó para evitar ser detenido durante la investigación de enriquecimiento ilícito que realiza en su contra la Fiscalía Anticorrupción Estatal.

“Como cualquier persona, estoy sujeto a derechos y obligaciones, y por ello, he recurrido a una solicitud de amparo ante la justicia federal, mismo que me fue concedido; esto para estar en condiciones de continuar laborando mientras se desahoga el proceso, teniendo confianza en las instituciones que, como lo he manifestado, no encontrarán nada ilícito en mi actuar”, aseguró.

El alcalde Villalobos llegó a la presidencia municipal por Morena, PES y el PT, fue denunciado en marzo pasado ante la Fiscalía Anticorrupción de enriquecimiento ilícito por una cantidad de 60 millones de peso, cuando su salario es de aproximadamente 81 mil pesos al mes.

La investigación de la dependencia se basa en la primera declaración patrimonial (2019) del alcalde Villalobos, en donde según esta acusación, no tenía inmuebles de su propiedad ni cuentas bancarias. Pero a un año y medio de su gestión, y con ayuda de prestanombres, de acuerdo a la denuncia de hechos prestada, el alcalde de Cuernavaca Villalobos Adán se convirtió de la noche a la mañana en uno de “los nuevos millonarios de Cuernavaca”, junto con otros funcionarios del municipio, algunos de sus familiares, y también el ex dirigente estatal de Morena, Miguel Enrique Lucía Espejo del grupo político del actual Subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar Solorio.

“Vengo a presentar formal denuncia por hechos que considero son constitutivos de delito como lo es el enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la sociedad por el ciudadano Francisco Antonio Villalobos Adán, con la participación de sus primos y amigos, los ciudadanos: Jonnathan García López, Orquídea Álvarez González (esposa), Pablo Hernández Ramírez, Héctor Ordoñez Rodríguez, Miguel Enrique Lucia Espejo y el representante legal y/o los accionistas de la Sociedad Mercantil Denominada Servicios Integrales Hernández Hernández S. A.”, dice la denuncia que presentó un grupo de abogados de Cuernavaca ante la Fiscalía Anticorrupción.

En la denuncia se asegura que Jonathan García López es su primo, que Pablo Hernández es su primo, que Héctor Ordoñez Rodríguez es su amigo y vecino del edil, Miguel Enrique Lucia Espejo es su amigo, y que la sociedad mercantil mencionada ha sido usada para adquirir los inmuebles, lo que podría ser un hecho constitutivo de delito, porque el representante legal de esta (Augusto Hernández Ramírez), el administrador y los accionistas, han sido los prestanombres de Villalobos Adán.

Las compras que denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción que según habría hecho el alcalde con sus prestanombres y cómplices, durante el 2019 y lo que va de este año, son la adquisición de dos motocicletas Harley-Davidson con un costo de 750 mil pesos cada una.

Se le acusa también de haber comprado dos departamentos en los edificios de la plaza comercial Averanda que impulsó e inauguró el ex gobernador Graco Ramírez.

Y otros departamentos dos departamentos en el Condominio Residencial Costa Victoria en Acapulco, Guerrero.