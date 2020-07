Campesinos de Guerrero bloquean carretera en demanda de fertilizante

Tixtla, Gro. Unos 200 integrantes del Movimiento Campesino de Guerrero, de los municipios de Tixtla y Chilapa, bloquearon desde las 10 de la mañana la carretera federal que comunica a los dos municipios en, demanda de la entrega del fertilizante.

Denunciaron que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aún no les ha entregado el insumo, porque en la convocatoria del 2020 “señala que todo productor que recibió en 2019, automáticamente recibiría el abono, y en el caso de Chilapa están 458 productores que están fuera del padrón, y no podrán sembrar unas 700 hectáreas”.

Expusieron que “la pandemia dejó a los campesinos sin trabajo; incluso hay pueblos que son artesanos en Chilapa pero no venden sus productos porque nadie los compra, por eso pedimos que el gobierno resuelva nuestra demanda”.

Aseguraron que de Chilapa participan representantes de las comunidades de Acuentla, Ahuaxotitlán, Nejapa, y Atempa.

Por su parte, Erasto Moreno Alixtac, vocero de los productores del municipio de Tixtla, aseveró “que no han entregado el fertilizante a los campesinos de las comunidades nahuas de Atliaca, Acatempa, Zacazonapa, el Troncón", y agregó que entre otras "serían como 950 productores que no han recibido el fertilizante, y también quedarían sin sembrar unas mil 400 hectáreas, si no entregan el abono”.

Recordó que hace unos días los campesinos protestaron en la comunidad de Atliaca. “Nos dijo la alcaldesa (de Tixtla Erica Alcaráz), que nos iba a echar la mano, y que saldrían publicados los nombres de los beneficiados, pero ya pasó una semana y no hay nada, la siembra se va rápido y no espera”.

Manifestó que hay desesperación en las comunidades de Tixtla, y que “estamos esperando que algún funcionario de gobierno nos resuelva”.