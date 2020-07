Se manifiestan en Chiapas por la desaparición de un niño de 2 años

San Cristóbal de Las Casas. Cerca de cien personas marcharon en esta ciudad la tarde de este martes para demandar la aparición de Dylan, de dos años de edad, robado el 30 de junio en el Mercado Popular del Sur (Merposur).

Con camisetas con la fotografía del menor y al grito de “queremos justicia”, los manifestantes, encabezados por su madre, Juana y su abuela Guadalupe, partieron del parque central antes de las 18 horas, hacia las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, ubicadas en el sur de la ciudad.

“Esta es una marcha silenciosa en apoyo a Juanita, a Lupita y a sus otros abuelitos. Queremos tranquilidad, sin insultar a nadie. Lo que queremos es que las autoridades vean que Lupita no está sola, que cuenta con apoyo de la sociedad sancristobalense”, dijo uno de los organizadores.

La madre comentó que su hijo fue robado el 30 de junio, a las 16:00 horas, aproximadamente, cuando fue caminando de su local en el Merposur al puesto de su abuelita, ubicado en la misma central de abastos.

“De ahí se lo llevaron” y según las cámaras de seguridad “se vio a una niña de aproximadamente 13 años de edad que se lo llevó”, añadió.

En entrevista comentó que la FGE sigue investigando el paradero de Dylan y buscándolo, pero después de dos semanas no hay avances.

Juanita, como es conocida la madre, agradeció a los asistentes por apoyarla y “por no dejarme sola en este momento para buscar a mi niño; sigamos así porque necesito a mi niño, necesito recuperarlo para que esté conmigo, con su familia. Gracias a todos por todo el apoyo, quiero que me acompañen en esta búsqueda, no me dejen sola, necesito a mi gordito en casa, ya son dos semanas que no sé dónde está. Ayúdenme que regrese a casa”.

La FGE emitió la semana pasada la alerta Amber para la localización del menor.