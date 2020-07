Indígenas de Jalisco denuncian agresiones y torturas de policía municipal

Guadalajara. Indígenas wixaritari y tepehuanos de la comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, denunciaron nuevas agresiones y torturas contra integrantes de dicho asentamiento ubicado al norte de Jalisco, perpetrado ahora por policías municipales y responsabilizaron de lo sucedido al comisario Fernando Gutiérrez González, quien negó los señalamientos.

La denuncia e investigación que ya realizan tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) como la Fiscalía de Jalisco, señala que el 10 de julio cerca de medianoche fue “secuestrado por cuatro policías municipales de Villa Guerrero el ciudadano Humberto Reyes Bretado, quien se encontraba en el atrio de la capilla de San Lorenzo en nuestra comunidad”.

En la denuncia se explica que los agresores llegaron a la comunidad en un vehículo particular de color gris e iban uniformados y encapuchados, pero que antes de llevarse a Reyes uno de los policías se quitó la capucha y “nos dimos cuenta que se trataba de Teódulo Pérez Martínez”, quien en anteriores ocasiones también ha sido denunciado por participar en ataques armados y hostigamiento contra comuneros.

El testimonio del agredido y de varios comuneros es que fue golpeado y lo intentaron ahorcar; posteriormente fue llevado a la comandancia en Villa Guerrero “donde lo siguieron torturando” en presencia de Fernando Gutiérrez González, comisario de la policía municipal y “quien se encargó de golpearlo con una tabla, amenazándolo de muerte”.

En entrevista vía telefónica con el comisario Gutiérrez, éste negó todos los señalamientos y dijo que se trata de acusaciones que tienen un trasfondo político para tratar de presionar a las autoridades estatales y federales para que sea resuelto el juicio agrario que desde al menos tres años atrás ha mantenido en constante tensión a esa región del norte del estado.

“No me prestaría a hacer ese tipo de acciones, no trabajamos así, ya voy a cumplir cinco años de servicio como comisario en Villa Guerrero y nunca se me ha abierto alguna investigación sobre el tema, he tratado de cuidar mi trabajo y de mis elementos”, dijo el jefe policial quien se manifestó a “disposición” de cualquier requerimiento tanto de la Fiscalía como de la CEDHJ, además de anunciar que se reforzará la vigilancia en la comunidad indígena.

Sin embargo, Aldo Reynoso Cervantes, visitador de la CEDHJ a cargo de la investigación, dijo también en entrevista con La Jornada que el parte médico elaborado el 11 de agosto -horas después de la agresión contra Reyes- indica que el comunero presentaba hematomas en la cara y en un glúteo, lo que reforzaría que fue golpeado en esta última región anatómica con una tabla.

En Azqueltán se tiene registro de diversas desapariciones y agresiones de tres años a la fecha, tanto contra comuneros como contra los pequeños propietarios que se niegan a entregar sus tierras.