Piden garantías sanitarias para el regreso a clases en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pedro Gómez Bahamaca, afirmó que aunque les digan que son “flojos”, los maestros no iniciarán el próximo ciclo escolar de manera presencial, mientras las autoridades educativas no garanticen que no se pondrá en riesgo su seguridad, la de los alumnos y de los padres de familia, a causa del coronavirus.

En rueda de prensa dijo que “para iniciar el próximo ciclo escolar en Chapas por lo menos tiene que garantizarse a los padres de familia, las condiciones mínimas necesarias como agua, porque no en todas las escuelas hay, y la dotación de material necesario para que se garantice la sanidad del personal docente y de los niños”

Agregó que otra de las demandas es que los grupos se reduzcan y se coloquen en espacios más abiertos, ya que en un salón con 40 o 50 alumnos, por ejemplo, se propician los contagios de Covid-19.

Señaló que las autoridades educativas nada les han dicho acerca de las condiciones para iniciar el próximo ciclo escolar. “Mientras no se regule nada, no nos pueden estar obligando, ya que no podemos poner en riesgo a toda la población; aunque nos critiquen y digan que somos flojos. No hay otra cosa más que la exigencia proteger la vida”, manifestó.

Remarcó: “Sería un acto irresponsable reanudar el ciclo en agosto” de manera presencial, ya que “estamos en una etapa difícil” de la pandemia.

Pidió a las autoridades educativas que tomen en cuenta al magisterio para iniciar el ciclo escolar de manera presencial, ya que a la fecha sólo les han dicho que “o lo toman o lo dejan. Si nos toman en cuenta podemos dar nuestra” opinión.

En el auditorio de la Sección 7, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Gómez Bahamaca también demandó que se reanude la mesa nacional entre la CNTE y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues existen compromisos firmados que no se han cumplido.

Acompañado por María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, el dirigente magisterial comentó que “militantes, amigos y familiares de la CNTE”, cambiaron su perfil en redes sociales colocando un moño negro desde la noche del domingo, como parte de la campaña “medicamentos sí, muertes no”, con la finalidad de exigir a las autoridades atención a los enfermos.

Espinosa de los Santos, a su vez, insistió en la necesidad de que las autoridades de salud doten de equipo, insumos y medicamentos suficientes a los trabajadores y los hospitales para atender a los enfermos de Covid-19.

Asimismo, lamentó los ataques que algunos de sus compañeros han sufrido en algunos municipios por falta de información. “Los trabajadores de la salud no están para hacerle daño sino para proteger la salud de la población”, dijo.

Afirmó que 11 de sus compañeros contagiados de coronavirus están internados y su estado de salud es delicado.