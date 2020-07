Catean y sustraen documentos del ayuntamiento de Cuernavaca

Cuernavaca. Elementos de la Fiscalía Especial Anticorrupción, acompañados por una veintena de hombres con armas largas y cubiertos del rostro, realizaron la tarde de este lunes un cateo en las oficinas del ayuntamiento de Cuernavaca para llevarse documentos, archivos y equipo de cómputo, denunció la titular de la Contraloría Municipal, Clara Elizabeth Soto Castor.

La funcionaria estatal calificó el hecho como excesivo y desproporcionado debido al uso de la fuerza en la diligencia que se realizó alrededor de las 18:00 horas de este lunes 13 de julio, y mediante el cual, según Soto Castor, se llevaron las declaraciones patrimoniales de los funcionarios municipales.

Según las declaraciones del ayuntamiento, el alcalde Antonio Villalobos había autorizado a la fiscalía Anticorrupción acceder a las información del gobierno municipal en aras de la transparencia; pero esta dependencia actuó, esta tarde de manera “excesiva y uso abusivo de la fuerza”.

Después de se llevaron documentos, archivos y declaraciones patrimoniales, la contralora comentó, en entrevista, que el ayuntamiento “les permitimos el acceso a los abogados de la Fiscalía Anticorrupción; se les dieron todas las facilidades, sin que nos permitieran tomar nota de los documentos sustraídos de mis archivos, la cual incluye información clasificada y sensible que no me corresponde, ya que no es propiedad del Ayuntamiento sino que es propiedad de diferentes funcionarios públicos”.

No la dejaron tomar nota de las declaraciones patrimoniales que sustrajeron “y tampoco me dejaron sacar fotocopias o fotografía, ni me permitieron algún tipo de firma, contra-documentación o acuse de recibo de la documentación que se llevaron”, explicó.

La veintena de agentes intimidó a personal del ayuntamiento para que no registraran evidencias fotográficas y en video del cateo, el cual estuvo apoyado también por elementos de la Guardia Nacional, agregó la contralora.

Además de las carpetas con archivos y documentos, el personal del ayuntamiento pudo constatar que el personal de la Fiscalía sustrajo un equipo de cómputo, el cual se negaron a registrar en la caseta de vigilancia ante requerimiento del personal a cargo de la Policía Municipal, con el argumento de que se trataba de un cateo, mencionó Clara Soto Pastor.

La Fiscalía Anticorrupción del estado confirmó el hecho ante la “negativa” del ayuntamiento de Cuernavaca de entregar información solicitada por esta institución, sin especificar qué información se llevó y qué investigación realizan contra la administración que encabeza Antonio Villalobos Adán, quien llegó a la presidencia municipal por la alianza que hicieron los partidos Morena, PES y PT en las pasadas elecciones.

El cateo, según la dependencia, se realizó derivado de una orden que giró un juez.

“Frente a personal del Ayuntamiento y respetando siempre el debido proceso, se llevó a cabo la diligencia, en la que se aseguraron documentos y equipo de cómputo”, aseguró la dependencia en comunicado de prensa.

También informó que el pasado viernes 10 de julio, personal de esta institución encabezados por la vice fiscal Guadalupe Flores Servín, acudieron al ayuntamiento a solicitar información, logrando sólo la autorización de la síndica, Marisol Becerra.

El viernes pasado los diferentes directivos municipales le negaron la información a la funcionaria tras argumentar que no tenían las órdenes del presidente municipal.

Por ello, Flores Servín solicitó a un juzgado la orden de cateo, la cual le fue concedida y se ejecutó esta tarde, “resaltando que únicamente se abocó a la búsqueda y localización de las pruebas autorizadas previamente por el juez, circunstancia que se le hizo de conocimiento a los funcionarios del Ayuntamiento”.

Durante esta diligencia los trabajadores de la Fiscalía anticorrupción reconocieron que estuvieron apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).