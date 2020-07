Protestan por ataque armado de 'Los Ardillos' en Tula, Guerrero

Chilpancingo, Gro. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), protestó porque ayer por la tarde “más de 100 integrantes del grupo narco-paramilitar Los Ardillos”, abrieron fuego en contra de la comunidad de Tula Guerrero, municipio de Chilapa de Álvarez, ubicado en la Montaña Baja del estado.

Mediante un comunicado de prensa señalaron que “después de tres horas de ataque con armas de grueso calibre, fueron destruidas varias casas y corrales, mientras los habitantes, niños y mujeres tuvieron que huir hacia el monte, para salvar la vida; no se perdió ninguna vida, gracias a que nuestros compañeros promotores y la comunidad se mantienen en resistencia y repelieron el ataque, lo que permitió a la población huir y los narco-paramilitares ya no se internaron a la comunidad”.

Dijeron que la Guardia Nacional no hizo nada a pesar de que están “a escasos dos kilómetros de la base permanente, quienes escucharon las más de tres horas de balacera, sin hacer absolutamente nada. La base fue puesta como parte de las medidas de seguridad a las que se comprometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

“Los ataques amados no cesan en contra del CIPOG-EZ, a un año y dos meses del asesinato de nuestros concejales, delegados, promotores y promotoras del CIPOG-EZ, CNI y CIG: José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón”, añadieron.

Afirmaron además que “todos los niveles de gobierno se enteraron de lo que ocurrió durante más de tres horas de asedio y ataques armados a la comunidad de Tula Guerrero. ¿Por qué no hizo nada Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué no hizo nada Héctor Astudillo Flores? ¿Por qué no hizo nada Jesús Parra García? A caso las vidas de los indígenas nahuas de la Montaña Baja de Guerrero ¿no importan? O es porque estamos organizados en el CIPOG-EZ, el CNI y el CIG, y saben que no tendrán nuestros votos”.

Finalmente demandaron que se garantice el derecho a la vida de los pueblos, promotores e integrantes del CIPOG-EZ, “exigimos el inmediato desmantelamiento del cuartel del grupo narco-paramilitar Los Ardillos, que opera frente a la comunidad de Tula Guerrero desde hace ya un año, y se les apliquen penas conforme al delito de delincuencia organizada. Exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal dejar de ser cómplices por acción u omisión de esta barbarie en contra de nuestros pueblos”.