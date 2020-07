Advierte gobernador de BCS inminente colapso de hospitales Covid

La Paz, BCS., El mandatario de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, advirtió que de continuar el aumento de contagios por Covid-19 no habrá disponibilidad de personal médico para atender a los pacientes.

Refiriró que el número de personas infectadas de Covid-19 en la entidad no se ha detenido ni tampoco los fallecimientos que este sábado sumaron 103 y que de haber prevalecido la prudencia, responsabilidad y solidaridad, muchos de ellos se hubieran evitado.

Por lo que, advirtió, se ha agotado ya la posibilidad de contar con más recursos humanos; es decir, más médicos y enfermeras que puedan atender a enfermos adicionales por parte de las instituciones del sector salud.

En un mensaje a los sudcalifornianos, el mandatario estatal expresó que aun cuando en los municipios de Los Cabos y Comondú comienzan a verse datos alentadores de estabilización de los contagios, las cifras siguen siendo claras: No estamos atendiendo puntualmente las medidas dictadas, por el contrario, muchas familias se hacinaron en nuestras playas, cada vez hay más reuniones de amigos o familiares, asistimos a lugares cerrados donde hay aglomeración de personas y no se puede guardar la sana distancia, además sin usar cubrebocas o, cuando lo utilizamos, no lo hacemos correctamente .

Precisó que al iniciar junio se atendían en los hospitales 30 pacientes por coronavirus en promedio, mientras en los primeros días de julio aumentó a 103.

Una historia similar se presenta en el uso de ventiladores cuya disponibilidad disminuye en la medida que los contagios crecen , expresó.