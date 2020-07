Policía de Guanajuato reprime a familiares de personas desaparecidas

Sábado 11 de julio de 2020. Guanajuato, Gto. Familiares de personas desaparecidas e integrantes de organizaciones civiles que protestaban la mañana de ayer en la glorieta Santa Fe, de esta ciudad, fueron desalojadas por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado.

Los manifestantes solicitaban al gobernador Diego Sinhue Rodríguez reponer el proceso de selección del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, porque el recién designado, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, no cumple con el perfil para el cargo.

Durante el desalojo fueron arrestadas cuatro mujeres y el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Jorge Francisco Rubio Salgado. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) abrió la queja 72/2020-, por la detención de manifestantes.

El grupo de unas 60 personas, quien llevó fotografías de sus familiares desaparecidos, partió a las 8:30 horas de la central de autobuses. Se organizaron en tres filas para mantener la sana distancia entre cada uno y portaron cubrebocas. Al llegar a la glorieta Santa Fe bloquearon la vialidad y exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el mandatario estatal.

Queremos que nos des una explicación de por qué seleccionaste a un administrador de empresas; eso no lo vamos a aceptar porque esa persona no es capaz y no se debe jugar con la vida de nuestros familiares , expresaron.

Poco después arribó el grupo de antimotines de las Fuerzas de Seguridad estatal para retirar los ve-hículos y las personas que realizaban el bloqueo. Durante el desalojo, los manifestantes formaron una valla tomados de las manos y gritaron: “¡Abuso de autoridad, es nuestro derecho la manifestación!