Guanajuato: arrestan a familiares de desaparecidos mientras marchaban

Guanajuato, Gto., Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) arrestaron a participantes de una manifestación de familiares de personas desaparecidas, durante el bloqueo de la Glorieta Santa Fe en la ciudad de Guanajuato

Integrantes del Colectivo “A tu Encuentro” exigieron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que reponga el proceso de selección del titular Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, porque Héctor Alonso Díaz Ezquerra no cumple con el perfil para el cargo, al ser un administrador de empresas.

Los inconformes partieron de la Central de Autobuses y portaban las fotos de sus esposos, hijos, sobrinos y tíos que están desaparecidos.

Las personas se organizaron en tres filas, guardando distancia entre cada uno y portando cubrebocas. Al llegar a la Glorieta Santa Fe bloquearon la vialidad y exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el mandatario estatal.

“Queremos que nos des una explicación de por qué seleccionaste a un administrador de empresas, no lo vamos a aceptar por que esa persona no es capaz y no se debe jugar con la vida de nuestros familiares”, expresaron los inconformes.

Al lugar llegaron elementos antimotines de las FSPE para retirar los vehículos y las personas que realizaban el bloqueo.

“Abuso de autoridad, es nuestro derecho la manifestación”, gritaban los manifestantes quienes formaron una valla tomados de las manos.

“A los policías también los están matando y nadie los está defendiendo”, les decían a los antimotines, mientras comenzaron los empujones con los elementos que portaban escudos.

Al lugar llegó el asesor de la Secretaría de Gobierno y ex dirigente del PRD estatal, Baltazar Zamudio Cortés, a quien le reclamaban que “cómo era posible que aventaran a mujeres, traemos menores de edad”.

Al mismo tiempo arribaron grúas para llevarse a los vehículos usados en el bloqueo y durante el operativo fueron arrestadas varias personas. “Ya llegaron más policías, ¡ya vámonos!”, gritaban.

Cuando los vehículos fueron movidos por sus conductores se generó un ríspido encuentro entre los policías y los manifestantes. Después de varios minutos de tensión, la vialidad quedó liberada, las personas detenidas y la protesta fue dispersada.

La movilización fue acompañada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que documentó la actuación de los oficiales estatales.

El 16 de enero, familiares y colectivos se reunieron con Rodríguez Vallejo. En el encuentro se acordó agilizar la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y presupuestar 10 millones de pesos para apoyos educativos, alimenticios y de salud.

Al encuentro asistió el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alán García Campos; la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna; 52 familiares de desaparecidos; cuatro colectivos de derechos humanos y funcionarios estatales.

De 1964 al 31 de diciembre del 2019, la ahora Fiscalía General del Estado ha integrado 672 carpetas de investigación por personas desaparecidas.