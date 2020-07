Reapertura por Covid en NL será pausada, indicadores siguen en rojo

Monterrey, NL. La reactivación económica en Nuevo León será pausada, luego de que el gobierno del estado informara que tres de los 10 indicadores del semáforo estatal se encuentran en color rojo.

En rueda de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó que el promedio de casos nuevos diarios, la tasa de transmisión y el promedio de defunciones diario por coronavirus se encuentran en niveles de alerta.

“Si ven, tenemos tres semáforos rojos y uno naranja, a punto de ir en rojo”, explicó El Bronco.

“Cuándo detener o dar marcha atrás a la reapertura económica, cuando tres indicadores de salud están en rojo, hoy nos detenemos, y nos tenemos que detener para avanzar”.

El promedio de casos nuevos en la semana 27 del año fue de 524 pacientes al día; sin embargo, en los últimos tres días se han reportado más de 700 casos diarios.

Además, el promedio de defunciones diarios llegó a 18 en esta última semana, mientras que la tasa de transmisión también llegó a un riesgo máximo.

“El virus no tiene solución en este momento, mientras no exista tratamiento, mientras no exista vacuna, no podemos estar hablando los gobernantes de una condición que no es, tenemos que hablarles con la verdad y la verdad es esta, estamos ahorita en riesgo máximo”.

Por ello, la reactivación económica no avanzará en el estado, sino que se mantendrá; empresas esenciales podrán seguir trabajando al 100 por ciento de su capacidad, mientras que cines, bares, casinos y empresas no esenciales tendrán que permanecer cerradas.

Además, continuará la restricción de 10 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana implementada hace una semana por el gobierno del estado, donde se limita la circulación a quienes realizan actividades esenciales en esos horarios.

El gobernador también exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión para exponerle las necesidades que enfrenta la entidad por el Covid-19.

“Hago un llamado a la Federación que ya, al cabo el presidente ya fue a Estados Unidos, ¿por qué no nos atiende a nosotros, por qué no nos escucha? Ya escuchó a Trump, necesita escucharnos a nosotros aquí para ver si tiene o no la manera de ayudarnos, los nuevoleoneses son mexicanos”.

“Le dedicó tres días allá a Estados Unidos y no nos ha dedicado ni un minuto a nosotros los gobernadores”, añadió.

De acuerdo al gobernador, a largo plazo, será necesario contratar a al menos dos mil personas, entre doctores, enfermeras, y demás personal para luchar contra la pandemia, para lo que la entidad necesita un presupuesto de al menos 600 millones de pesos.

Además, el gobernador informó que añadirán 100 camas más para atención de pacientes Covid en el Hospital Metropolitano, así como se contratarán 100 inspectores para verificar que en las empresas de la entidad se sigan las medidas de salubridad necesarias.

Este jueves, la secretaría de salud reportó 743 nuevos contagios de coronavirus, sumando 17 mil 408 casos confirmados en la entidad.

Además, se reportaron 22 muertes más por la enfermedad, sumando 555 fallecimientos en la entidad.