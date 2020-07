Otorgarán apoyo de tres mil pesos a desempleados por pandemia en Edomex

Toluca, Méx. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México confirmó este jueves que el Apoyo Solidario del Desempleo, anunciado ayer por el gobernador Alfredo del Mazo, será de tres mil pesos para aquellos mexiquenses que hayan perdido su fuente de trabajo durante la contingencia sanitaria.

El apoyo se empezará a entregar este mismo mes y lo que busca es que aquellos que dejaron de tener ingresos por la pérdida de empleo durante abril, mayo y junio, puedan acceder al apoyo para comprar lo indispensable.

Rodrigo Jarque Lira, secretario de Finanzas, informó que en los próximos días, en la Gaceta y en el sitio web del gobierno mexiquense serán publicadas las bases y reglas de operación de este programa que contempla un techo financiero de 150 millones de pesos para apoyar a 50 mil mexiquenses.

El funcionario explicó que debido a la pandemia se han perdido más de un millón de empleos formales en el país, y aunque en la entidad se tenía una proyección de que esta situación alcanzaría las 100 mil fuentes de trabajo, hoy se tienen datos de que sólo se perdieron 50 mil empleos registrados ante el IMSS.

El funcionario dijo que esto fue posible gracias a las medidas que implementó el gobierno mexiquense para apoyar a las empresas durante la contingencia, pues a las micro y pequeñas empresas, con menos de 50 trabajadores, se les hicieron descuentos del 5 por ciento en el pago del impuesto de nómina que reportan al gobierno del estado, mientras que a las medianas y grandes empresas con más de 50 trabajadores, el pago del impuesto se ha diferido hasta agosto, lo que ha permitido que muchos hayan sostenido a gran parte de su planta laboral y a disminuir los recortes.

También se puso en marcha un programa para condonar el pago del impuesto de hospedaje hasta agosto, principalmente para hoteles y restaurantes.

“En este trimestre que acaba de concluir se perdieron un millón de empleos en el país, pero el Estado de México no fue el que más fuentes de trabajo perdió. La Ciudad de México perdió más de 174 mil empleos; Quintana Roo, 130 mil, principalmente del sector turístico; Nuevo León 85 mil y Jalisco, 77 mil. Mientras que el Estado de México se han contabilizado 58 mil plazas de trabajo perdidas, una cifra menor a la que había proyectado”.

Ahora que se tiene identificado eso, dijo Jarque, se lanzó el programa Apoyo Solidario del Desempleo, mediante el cual, el gobierno apoyará a aquellos que se quedaron sin trabajo en los meses recientes.

El apoyo se dará en dos ministraciones de mil 500 pesos, dijo y la idea es que este mismo mes se pueda iniciar con la entrega del beneficio.

Las reglas de operación y las bases que se publicarán en los próximos días serán muy generales y sencillas para que pueda haber un fácil acceso a este apoyo. Los trabajadores deberán demostrar que su contrato fue rescindido o bien su baja del IMSS.

Pero este Apoyo Solidario del Desempleo no será únicamente para personas que perdieron su empleo formal, sino aquellas que estaban empleadas en la economía informal o en pequeños negocios que no los tenían registrados ante el seguro social.

En las bases, se detallará qué requisitos deberán cubrir estas personas.

“Lo que se busca es que se pueda apoyar a 50 mil familias para que tengan al menos, un ingreso para comprar lo elemental. Buscaremos evitar que una familia reciba dos apoyos, pues lo que se pretende es llegar al mayor número de personas.

Jarque dijo que este apoyo no se dará bajo la regla de la Ley del Seguro del Desempleo, pues desde su óptica, esta normal resulta inaplicable en este momento, pues se requieren varias condiciones para que cobre vigencia, como el hecho de una declaratoria de emergencia laboral, que el estado de México no puede emitir sin que a nivel nacional se declare una similar, además de que la Ley del Seguro del Desempleo, no contempla que el apoyo llegue al sector informal, y lo que ahora plantea el gobernador si los incluye.

El secretario de Finanzas explicó que además el gobierno del estado ha destinado 77 millones de pesos para un programa de microcréditos de cuatro a 20 mil pesos para pequeños negocios, el cual viene operando desde mayo. La idea es que se puedan otorgar más de 27 mil créditos.

Indicó que como parte de la estrategia para reactivar la economía en el estado, se han dado apoyos para proyectos productivos y se ha gestionado con Nacional Financiera, el otorgamiento de créditos blandos para la mediana empresa, para lo cual ya existen otros 300 millones de pesos disponibles.

Todos estos apoyos han sido posibles gracias a una contención del gasto que ha tenido el gobierno del estado durante este año que han permitido ahorros de poco más de 4 mil millones de pesos, de lo cual, una parte, ha servido para comprar insumos y mejorar el sector salud para lograr una mejor atención de la pandemia.