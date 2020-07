Rechaza Jaime Bonilla disculparse con alcaldesa de Tecate

Mexicali, BC. El gobernador Jaime Bonilla Valdez rechazó ofrecer una disculpa pública a la alcaldesa del municipio de Tecate, Zulema Adams Pereyra, después de que la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República le hizo un exhortó a este “por considerar que sus expresiones pueden constituir violencia política por razón de género” contra ella.

El mandatario estatal advirtió que el Senado está mal informado "eso no es cierto, no la vamos a atacar por el género y no le vamos a pedir disculpas a una persona que no trabaja, no importa que género sea, no hay vacas sagradas".

La alcaldesa del partido Morena presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Bonilla Valdez, y del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a quienes acusó de amenazarla y acosarla en represalia por no aprobar en el cabildo una reforma a la Constitución local para reducir de seis a tres años la siguiente gubernatura.

Según la denuncia, Rodríguez Lozano la visitó el pasado 27 de junio en su oficina y la intimidó cuando ella expresó que el cabildo de Tecate votaría la iniciativa como considerara conveniente.

Adams Pereyra señaló que al negarse, el funcionario le advirtió: “atente a las consecuencias”. Y a partir de entonces, dijo, empezaron las presiones de la administración estatal.

Después de que trascendiera dicha situación, en una videoconferencia el gobernador acusó a la alcaldesa de dedicar su tiempo al salón de belleza y no trabajar.

Zulema Adams presentó además una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por amenazas y violencia política por razón de género.

Ante la presencia de la alcaldesa en la Ciudad de México para realizar la denuncia correspondiente el mandatario de Baja California la acusó de realizar promoción personal y “hacerse la víctima”.