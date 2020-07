Alertan por falsos verificadores de salud en NL; extorsionan negocios

Monterrey, NL. La Secretaría de Salud estatal advirtió que personas ajenas a la institución se hacen pasar por verificadores para extorsionar a dueños de negocios, con supuestas fallas en las medidas preventivas que aplican para evitar contagios de Covid-19.

De acuerdo al secretario de salud, Manuel de la O Cavazos los falsos verificadores ya fueron denunciados.

"Me he dado cuenta que andan algunas personas extorsionando a la población, se hacen pasar como verificadores de la Secretaría de Salud y pues les cobran dinero o van y les piden moches; eso no es correcto, no lo vamos a permitir", dijo.

"Denúncienlos, ya pusimos nosotros una denuncia, mándenme un inbox o escriban a mi Facebook, no se dejen extorsionar", reiteró.

De la O informó que los verificadores de la dependencia, quienes revisan que negocios, empresas y restaurantes cumplan con las medidas sanitarias durante la emergencia sanitaria, portan una identificación oficial con código QR, que al escanearse brindan toda su información.

"Nosotros estamos para ayudar a los establecimientos comerciales, para ayudar a las empresas, para ayudar a que se reactive la economía, y debemos ser en el gobierno facilitadores, no bloqueadores", refirió.

El secretario añadió que ya cuentan con la información de los falsos verificadores, como el automóvil en el que circulan.

"Ya se puso la denuncia, no tenemos detenciones, pero solicito la colaboración de toda la sociedad para que me digan quiénes son o que me manden un inbox o los denuncien.

"No podemos nosotros distraer la atención en el sector de salud, que estamos nosotros muy asustados, vigilando ese tipo de situaciones", añadió.

Este fin de semana, la Secretaría de Salud de Nuevo León visitó 380 establecimientos como restaurantes, tiendas de ropa y clubes deportivos y realizó siete suspensiones temporales por incumplir medidas por la contingencia.