Muestra fotográfica por desaparecidos en Guerrero

Acapulco, Gro. Integrantes de diferentes colectivos, encabezados por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), montó la exposición fotográfica Para no olvidar…Rostros del terrorismo de Estado ¡Hasta encontrarles! en el zócalo del municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de Costa Grande, con la finalidad de exigir la localización y presentación de cientos de personas desaparecidas durante la llamada Guerra sucia en el estado de Guerrero, así como en la actualidad.

Los organizadores del evento explicaron que se trató de una exposición de rostros de aquellos que fueron detenidos durante el periodo de “terror de Estado”, en el que se estima que fueron desaparecidas 450 personas, entre niños, mujeres y ancianos, que “el Ejército Mexicano se llevó a sus cuarteles para torturar, ejecutar extrajudicialmente y desaparecer forzadamente”.

El lema del encuentro fue el de “si el terrorismo no nos calló, el virus no nos callará, ¡No más impunidad”, No olvidamos, reiniciamos”

La Afadem-Atoyac señaló que a consecuencia de la impunidad, actualmente hay más de 150 mil desaparecidos en México, de los cuales más de 65 mil tienen denuncia judicial; el resto permanecen sin ella.

En la actividad también participó el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, entre otros.

Durante la muestra fotográfica se hizo hincapié en el respeto a las normas sanitarias; incluso algunas personas usaron cubrebocas con la imagen impresa de personas desaparecidas.