Hospital del Issste en Reynosa, a su máxima capacidad

Reynosa, Tamps. El Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en esta ciudad fronteriza está a su máxima capacidad hospitalaria, pues no tiene más camas para atender a pacientes con Covid-19, informó en su cuenta de Twitter el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal, quien anunció el jueves pasado que padece la enfermedad, señaló que los derechohabientes que requieran hospitalización por contagio de coronavirus serán atendidos en los dos hospitales temporales Covid-19 construidos en Reynosa.

El gobierno de Tamaulipas ha edificado con recursos propios ocho nosocomios de este tipo en todo el estado para atender la emergencia sanitaria.

“En los hospitales del @gobtam se atenderá, el tiempo que haya capacidad, a los derechohabientes del @ISSSTE_mx en #Reynosa que requieran hospitalización por #COVID19, la institución médica federal en esta ciudad reporta que se encuentra saturada para recibir más pacientes”, escribió García Cabeza de Vaca la noche del sábado.

En este contexto, un médico del ISSSTE en Reynosa señaló de forma anónima que la situación es muy similar en el Hospital General y el de Petróleos Mexicanos.

“Les pido que por favor no se expongan. Tamaulipas esta súper mal, no salgan; si hay mucha necesidad hagan las cosas con todas las medidas, usen cubrebocas pero sin tocarlo, mucho lavado de manos; uso de gel desinfectante y limpieza de todo lo que se toca; por favor no estén cerca de sus seres queridos en convivencia fiestera. Me dolería muchísimo saber que no hay como ayudar a nadie en este momento; todo está saturado y nosotros rebasados”, enfatizó el galeno.

En tanto, Gloría Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud (SST), informó que hasta ayer se reportaron 263 nuevos positivos de coronavirus en Tamaulipas y 15 defunciones.



La titular de la SST precisó que con los recientes casos la cifra oficial asciende a 7 mil 906 confirmados, de los cuales 3 mil 519 se han recuperado y 517 son el total de fallecimientos.