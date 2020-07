La abogada Susana Prieto arriba a Cd. Juárez tras su liberación

Chihuahua, Chih. La abogada laboral, Susana Prieto Terrazas, arribó a Ciudad Juárez la tarde del jueves, y una caravana de vehículos de obreros de maquiladora y simpatizantes la acompañó desde el aeropuerto internacional Abraham González a su domicilio en el fraccionamiento Villas San Ángel.

La juez de control Rosalía Gómez Guerra otorgó la libertad a Prieto Terrazas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 1 de julio, obligándola a que permanezca en el estado de Chihuahua (de donde es originaria), pagar 66 mil pesos por reparación del daño y no podrá viajar a Tamaulipas en dos años y medio, a menos que sea requerida por el tribunal de enjuiciamiento.

Al llegar a Ciudad Juárez y salir del aeropuerto Abraham González mostró a los reporteros un amparo, contra una posible segunda detención por parte de la Fiscalía de Chihuahua.

“Soy mexicana y también soy norteamericana por naturalización; sabía que este acto cobarde se iba a consumar, lo dije mil veces: los enemigos de Susana Prieto son gente pesada, son los dueños del dinero y los políticos son sus sirvientes”, acusó.

“Con mi libertad hay modificaciones al amparo, porque ahora hay actos novedosos, como el que he sido exiliada de Tamaulipas; la jueza Rosalía Gómez Guerra me ha limitado de manera inconstitucional a vivir únicamente en el estado Chihuahua, cuando tengo a derecho a vivir donde me dé la gana”, dijo.

“Mi inocencia no esté sujeta a negociación, jamás en mi vida he cometido un delito y así se va demostrar plenamente, para lograr mi libertad hubo necesidad de pagar la reparación de un daño no causado, lo cual es absurdo”.

Hay muchas injusticias en el Centro de Ejecución de Penas y Sanciones de Ciudad Victoria, donde me enteré y tuve contacto con varios presos políticos.

“Es infame lo que ha hecho García Cabeza de Vaca, es una infamia lo que se está cometiendo; hay inocentes privados de la libertad porque agarran al primero que va pasando y le achacan la comisión de delitos, por instrucción del estado de Tamaulipas”.

La abogada denunció hostigamiento y la violación de sus derechos mientras estuvo recluida. “La pinta que hicieron en el zócalo de la Ciudad de México me costó un cateo terrible en mi celda, violatorio de mis derechos, porque una página del gobernador: 9 Milímetros, dijo que yo coordiné esa acción desde un teléfono celular en mi celda”.

Susana Prieto agradeció el apoyo de los colectivos de la Ciudad de México Rebelión, Juventudes Revolucionarias, el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS), colectivo Mexicali Resiste, sindicalistas en San Francisco, California en Estados Unidos, y manifestaciones en Oaxaca, El Paso, Texas, Los Ángeles y otros lugares de México y el extranjero.

“Pero sobre todo, gracias a los obreros de mi Matamoros querido, que están en pie de lucha y no se rendirán; no vamos a rendirnos y seguimos en lucha hasta la victoria”.

“No van a quebrantarme, podrán seguir calumniando los que tienen dinero para pagar televisoras nacionales, periódicos o pasquines, pero México ya sabe la verdad, y alrededor del mundo hay periodistas serios que la están dando a conocer”.

“No me callarán y no me van a doblar; gracias por apoyar y estar unidos, esto ha demostrado que podemos unirnos para cuanta causa queramos”.

“El movimiento obrero de la industria maquiladora en el norte de México será más grande cada día, que nadie los calle, nadie permita que den un paso atrás”.

Decenas de obreros organizaron un mitin y festejo por la liberación de Prieto Terrazas, en el parque del fraccionamiento Villas San Ángel donde tiene residencia en Ciudad Juárez, y patrullas de la Policía Municipal llegaron al lugar, por la supuesta denuncia de un vecino, quien argumentó que el parque estaba cerrado por la contingencia sanitaria.

“Los vecinos me avientan la poli. Ya ni en mi casa estoy tranquila”, denunció Susana Prieto en un mensaje en redes sociales.