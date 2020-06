En cuarentena total por Covid-19 el municipio de Jala, Nayarit

Jala. El gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, puso en cuarentena esta tarde de lunes al municipio de Jala debido a la ola de contagios de Covid-19 que presenta.

La decisión se tomó tras un video difundido por redes sociales de diferentes ciudadanos, que fueron identificados como maestros según habitantes de la propia localidad, donde le pedían al mandatario que acudiera al municipio y tomara las medidas correspondientes para frenar la propagación del virus.

En una transmisión en vivo, el mandatario estatal, acompañado del presidente municipal, Carlos Carrillo, señaló: "Ahora sí nos vamos a encuarentenar, se va a encuarentenar la zona de Jala".

Tras el anuncio y rodeado de distintos funcionarios tanto del estado como municipales, así como de ciudadanos de la región, añadió que con él habían arribado personal del DIF estatal para hacer entrega de despensas y quien coordinará los comedores comunitarios en la zona, ya que por al menos 14 días, los negocios no esenciales será cerrado y la ciudadanía deberá quedarse en casa.

El anuncio no fue bien recibido por varios de los habitantes presentes en el diálogo. Uno de ellos, incluso, le dijo que quienes hicieron el video son cinco maestros a los cuales los habitantes de Jala conocen y tienen tintes políticos.

Otra persona le dijo: "Usted también entienda que desde marzo mucha gente de nuestros pueblos están totalmente caídos en la situación económica".

El mandatario estatal los escuchó y reviró, que su presencia y decisión sólo responden a un llamado que le hizo el alcalde de ese lugar: "Él me ha solicitado apoyo (…) me ha dicho que ya no puede con la pandemia, que está muy desesperado porque no quiere que se mueran personas en Jala".

Más tarde, en Facebook, Echevarría precisó: "Las 21 muertes registradas en un municipio con menos de 2 por ciento de la población de Nayarit, son preocupantes. Esta cifra coloca a Jala como el segundo lugar estatal con mayor letalidad. Esto ha obligado al ayuntamiento y a la ciudadanía a tomar medidas contundentes, que vamos a respaldar. Como lo dije, asumiré los costos políticos con el único objetivo de #SalvarVidas".

Sobre el confinamiento, el Poder Judicial anunció oficialmente que el regreso de sus empleados a su rutina laboral será a partir del 1 de agosto, por lo que durante julio se continuará trabajando con guardias alternadas y desde casa.