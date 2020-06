Sonora: personal médico, uno de cada cuatro con el coronavirus

Hermosillo, Son. Uno de cada cuatro enfermos de Covid-19 en Sonora es trabajador del sector salud, situación que ha mermado al sistema de salubridad y sus hospitales públicos, por la falta de personal para atender a los pacientes.

De los 7 mil 901 casos positivos que ya suman en la entidad, 25.85 por ciento corresponde al equipo médico, con 2 mil 34 galenos, enfermeros, internistas, urgenció-logos, dentistas, camilleros y personal auxiliar que se ha contagia-do en el ejercicio de su profesión.

Además, personal de salud informó que van al menos cinco decesos.

Por eso, ante la falta de personal médico y de enfermería, la Secretaría de Salud del estado emitió una convocatoria para reclutar a profesionales que atiendan a pacientes de coronavirus en los nosocomios generales de los municipios de San Luis Río Colorado y Cajeme.

Al respecto, Leoncio Durazo Álvarez, coordinador local administrativo de la delegación estatal de la Cruz Roja, acusó haber recibido críticas y señalamientos de pacientes afectados ante la imposibilidad de atender los casos sospechosos de Covid-19, luego de que el protocolo les impide trasladarlos e incluso ingresar ambulancias a los sanatorios.

Hemos platicado con la Secretaría de Salud y la de Seguridad Pública Estatal, pues a través del C5 (centro de control) se canalizan las llamadas a Cruz Roja, pero no podemos intervenir, por qué no hay quien los atienda, aunque haya lugar ..

Explicó que al momento en que se solicita atención médica al Centro Regulatorio de Urgencias Médicas, el personal de la Cruz Roja se ve imposibilitado de trasladar a la persona enferma al no tener un hospital disponible, no por la falta de camillas, sino porque no hay médicos.

Este sábado en Sonora se confirmaron 197 casos de coronavirus, 106 hombres y 91 mujeres; con éstos suman 7 mil 901 personas enfermas.