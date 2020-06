Rechazan desinfección y queman casa del edil de Larráinzar, Chiapas

San Cristóbal De Las Casas, Chis. Pobladores de San Andrés Larráinzar, municipio de los Altos de Chiapas, incendiaron seis vehículos, así como las viviendas del alcalde Teodulfo Pérez Hernández y de la síndica, Elena López López. También hicieron destrozos en el hospital comunitario, luego de que lugareños comenzaron a difundir el rumor de que los agentes estaban fumigando por el Covid-19, lo cual resultó falso, informaron fuentes oficiales.

Relataron que alrededor de las 23 horas del viernes dos patrullas municipales hacían sus recorridos, “como de costumbre; pero algunas personas del barrio de Guadalupe dijeron que olía muy fuerte por donde estaban pasando y empezaron a decir que estaban fumigando.

La patrulla fue a dar una vuelta y cuando regresó, un grupo de personas ya no la dejó pasar y empezó a golpear a los uniformados”.

Después de prenderle fuego a dos patrullas de la policía municipal, más de 50 sujetos se dirigieron a la casa del alcalde, y luego de saquearla le prendieron fuego; lo mismo hicieron con la vivienda de la síndica.

Querían quemar la presidencia municipal, pero agentes rurales y pobladores se juntaron para impedirlo , comentó una de las fuentes, al tiempo de añadir que los inconformes también saquearon una refaccionaria. No es cierto que se estuviera fumigando, es más, apenas ayer (viernes) las autoridades municipales informaron a los agentes rurales que no había autorización para desinfectar y que no creyeran rumores .

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Salud informaron que los sujetos también rompieron cristales en el hospital básico comunitario, destruyeron muebles y le prendieron fuego a una ambulancia. Agregaron que los trabajadores lograron salir antes de los destrozos, por lo que en ese caso no se reportaron lesionados. Asimismo, la fuente consultada aseguró que no se estaba fumigando ni sanitizando, pues desde que en algunos municipios hubo oposición, se suspendieron estas acciones.