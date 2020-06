Caravanas contra López Obrador en estados

Naucalpan, Méx. Diversas caravanas de automóviles se conformaron este domingo en los municipios mexiquenses de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán y Otumba por parte del Frente Nacional Anti AMLO; varias de las cuales se unieron a un contingente en la Ciudad de México.

Desde las 10 de la mañana, los automovilistas se congregaron en Naucalpan y en Tlalnepantla. En el primer municipio había unos 100 autos y aproximadamente 200 personas, que se reunieron en el Centro cívico de Ciudad Satélite y realizaron un recorrido en la localidad.

Otro grupo de 45 vehículos se congregó sobre la calle Boulevard de la Santa Cruz, a un costado del parque Naucalli y se dirigieron hacia la capital del país.

En Tlalnepantla, 80 unidades y varias motocicletas, algunas provenientes de la zona de Atizapán, recorrieron parte del municipio y también se dirigieron hacia la Ciudad de México.

Otra movilización de unos 20 vehículos se dio en el municipio de Cuautitlán, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Centro.

Asimismo en la carretera Cuautitlán-Tultepec, en la colonia Terremoto, unos 15 autos realizaron una caravana. En Otumba, un grupo de unas 20 personas se establecieron en la carretera con pancartas. Los manifestantes colocaron carteles en sus autos con las leyendas: “Vete ya AMLO” y “Somos Frena, AMLO se va”.

Durante la tercer caravana vehicular que realizó el Frente Nacional Anti AMLO este domingo en la principales avenidas del centro de Cancún en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron algunos conatos de violencia.

Entre los incidentes, un extranjero se bajó de una camioneta de lujo para increpar a un hombre que se identificó como un militante del partido Morena, quien con el puño en alto exigía a la caravana detener su marcha cuando la luz del semáforo estaba en rojo.

En ese contexto, una mujer, quien formaba parte de los manifestantes, intentó arrebatar la credencial de La Jornada a la representante de este medio informativo, a quien le cuestionaba el por qué anotaba las placas de los vehículos que participaban en la caravana.

Vehículos de lujo en caravana de QR

Alrededor de las 9 de la mañana, los vehículos se empezaron a concentrar sobre la avenida Bonampak, enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo; poco más de una hora después avanzaron con dirección al kilómetro cero de la zona hotelera, doblaron a la derecha para incorporarse a la avenida Tulum y avanzaron hasta la terminal de autobuses ADO. Retornaron sobre la misma arteria hasta la avenida Sayil y se reincorporaron a la avenida Bonampak para volver a doblar en el kilómetro cero y repetir el mismo recorrido.

En esta ocasión participaron cientos de vehículos –muchos de ellos de lujo, como Mercedes Benz, Audi, Hummer, Honda, Kya– por lo que elementos de tránsito cerraron a la circulación vehicular las arterias colindantes al derrotero.

Un hombre quien se dijo llamar Francisco Pérez, afirmó que acudió al centro a realizar alguna diligencia y se topó con los cientos de carros que avanzaban sin ninguna restricción. Esperó a que el semáforo marcara en rojo y se paró frente a la caravana, con el puño en alto, para impedir el avance vehicular, hasta que el semáforo cambiara a verde.

Ante la acción, algunos integrantes de la manifestación lo increparon y de uno de los vehículos bajó un hombre de nacionalidad extranjera, quien le profirió insultos en idioma inglés. Estuvieron a punto de liarse a golpes, pero fueron separados.

“Hasta un pinche gringo, el pendejo extranjero viene a manifestarse en contra de las políticas del país”, afirmó el hombre quien mostró una credencial que lo acreditaba como trabajador turístico y se identificó como militante de Morena.

Cuestionó a “la derecha”, que “ahora exigen respeto a la libertad de expresión pero ellos tenían un respeto disfrazado, pues en las manifestaciones mandaban camiones anti motines y granaderos, a reprimir las movilizaciones”.

Al mismo tiempo, dos mujeres que estaban sobre la misma avenida insultaron al morenista, bajo el argumento de que hacían uso de su libertad de expresión.

Desde que inició la caravana, sobre la avenida Bonampak, una de las más céntricas de la Cancún, algunas de las participantes preguntaron en dónde había una gasolinera cercana, por lo que al parecer no conocían la ciudad; mientras que en la manifestación se observaron algunos vehículos que no llevaban placas, otros las tenían tapadas y unos más portaban placas con una terminación que no corresponde a las de Quintana Roo.

Una mujer increpó a la reportera de La Jornada e intentó arrebatarle la credencial del medio de comunicación por hacer anotaciones sobre las placas de los vehículos.

La manifestación concluyó cerca de las 11:30 del día.

Escasa participación en Hidalgo

Cerca de 30 automovilistas, muchos provenientes de la Ciudad de México y estado de México participaron en la tercer caravana convocada por el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa) en Hidalgo.

Algunos de los vehículos, entre ellos un taxi rosa de la Ciudad de México, tenían tapadas las matrículas según los organizadores porque no debían circular por el Programa Hoy No Circula vigente en Hidalgo de forma temporal para inhibir la movilidad y evitar así la propagación del coronavirus.

La caravana inició alrededor de las 11:30 horas de la mañana desde las inmediaciones de la Monumental Plaza de Toros Vicente Segura, en Pachuca.

Antes de iniciar, uno de los organizadores que solo se identificó como El Gallito, les informó a los asistentes que se les entregarían unos amparos, particularmente a los que no les tocaba circular, con el fin de que no les cobrarán multas y ni enviaran sus autos al corralón.

"Somos gente respetuosa… (los amparos son) para no generar situaciones, para que no haya pretextos para que el gobierno nos agreda" dijo El Gallito, quien no portaba cubrebocas.

No obstante nunca explicó ante que autoridad se gestionaron los supuestos amparos, cuyas copias pegaron en los parabrisas de algunos de los vehículos.

Reconoció que en la caravana participaban automovilistas provenientes de la Ciudad de México y del estado de México y, así como de varios municipios de Hidalgo.

Reconoció que ha habido poca participación de los hidalguenses en las tres caravanas que se han realizado entre mayo y junio, pero lo atribuyó a que no tienen recursos para pagar la gasolina que se requiere para la movilización, pese a que la gran mayoría conducía camionetas y autos de de lujo.

Descartó que el Frenaa estuviera financiado por empresarios, "nosotros apoyamos con nuestros recursos y cooperaciones”, aseguró.

Tras dar dos vueltas por Plaza Juárez de Pachuca, la caravana terminó.