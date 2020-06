Javier Corral se une a grupo de gobernadores contra gobierno federal

Tampico, Tamps. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es el noveno mandatario en sumarse a la Alianza Federalista contra el Gobierno de México. El tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio la bienvenida al chihuahuense quien cerró filas contra el Covid-19 y llamaron a la unidad nacional contra el crimen organizado luego del atentado a Omar Hamid García Harfuch, y la libre movilidad de los cárteles en la Ciudad de México.

“Es un mensaje al Estado mexicano, es un tema de Seguridad Nacional; estamos hablando de la Capital de este país, y en qué lugar se llevó a cabo el atentado donde perdieron la vida tres personas; estamos hablando que sucedió cerca de las residencias y oficinas de muchos países del mundo como las embajadas, pero también cerca de allí, la Primera Zona Militar. Es un tema que se tiene que analizar para poder tomar acciones inmediatas contra este nuevo comportamiento. Quieren inculcar el miedo y temor de la población y es aquí donde queremos ampliar el tema de seguridad y llamar a la unidad”, dijo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anfitrión y gobernador de Tamaulipas, quien además aseveró el asesinato del juez federal Uriel Villegas, en Colima y ahora el atentado contra Omar García en la Ciudad de México, son la primera y segunda llamada.

Tras sostener la décima cuarta reunión de gobernadores alianza noreste- pacifico, los representantes de nueve entidades federativas acordaron fortalecer alianzas a fin de incrementar el potencial de las empresas en sus estados pues representan más del 50 por ciento de exportaciones a Estados Unidos, y exhortaron un llamado a la unidad nacional contra el crimen organizado, a no politizar y partidizar los problemas de inseguridad como ha hecho el mismo presidente de México, y sus aliados.

“Lo que se hace es un linchamiento mediático, en contra de los gobiernos locales por parte de algunos partidos políticos intentando sacar raja política; todavía el presidente el jueves en la mañanera señalaba que lo que había pasado en Guanajuato, es porque se había dejado crecer el crimen organizado haciendo referencia a los hechos violentos en días pasados; pero hoy ante este hecho lamentable nos solidarizarnos con la familia de los fallecidos, y la respuesta del señor presidente es porque esta haciendo su trabajo, y creemos que es por eso, porque Omar García esta haciendo su trabajo pero hoy el presidente no señaló que en la CDMX se dejo crecer el crimen organizado – y se pregunto- ¿será porque los ex jefes de gobierno están su gabinete? ¿será porque es un gobierno emanado del partido que lo llevo al poder? Por eso este llamado a no politizar, no partidizar. Es momento de una unidad nacional, de cerrar filas todos los mexicanos de bien no importando la idolología, el partido, el Estado; es un momento de cerrar filas contra quienes quieren aterrorizar este país“, dijo tajante Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

La reunión de gobernadores alianza noreste- pacifico, se realizó en Tampico al sur de Tamaulipas en la que participaron además del anfitrión Cabeza de Vaca, sus homólogos priístas Miguel Ángel Riquelme Solís y José Ignacio Peralta Sánchez, de Coahuila y Colima, respectivamente; también el independiente Jaime Rodríguez Calderón, del estado de Nuevo León y el perredista Silvano Aureoles Conejo, jefe del ejecutivo estatal en Michoacán.

A la reunión plenaria de gobernadores ingresó Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretario de Gobierno de Jalisco, en representación de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano; y sus aliados partidistas José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato y Javier Corral Jurado, de Chihuahua, todos junto al tamaulipeco del Partido Acción Nacional.

Luego de más de dos horas reunidos pactaron cinco puntos a favor de sus respectivos pobladores. Los dos primeros corresponden al desarrollo del centro comercial “DIGIMEX”, donde las empresas de sus entidades federativas podrán instalar una tienda virtual para una mayor competencia de cara a la entrada en vigor del T-MEC, programada al primero de julio ya que la iniciativa privada de estas nueve entidades representa más del 50 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos.

El tercer punto, va dirigido al exhaustivo análisis por entidad para indicar con precisión la fecha del regreso a clases, pues entre todas estas entidades existen cerca de 10 millones de estudiantes.

La cuarta alianza conjunta de los gobernadores significó la próxima activación de la aplicación “RASA”, un radar de las personas positivas de Covid-19, los pacientes sospechosos y a través de la cual se notificará sobre la capacidad hospitalaria con el fin de que los enfermos no acudan a los nosocomios saturados a ningún tipo de atención.

El quinto punto a tratar fue el de redoblar esfuerzos por la seguridad local pues luego de la pandemia por Covid-19, y derivado de la crisis económica que se avecina, se estima un repunte en los delitos del fuero común.