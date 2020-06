Bloquean autopista en Edomex por desaparición de adolescente

Tenango del Valle, Méx. Decenas de mujeres habitantes de la localidad indígena de San Pedro Tlanixco, bloquearon esta tarde los dos sentidos de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, en protesta por la desaparición y muerte de una adolescente de la comunidad ocurrida en días pasados.

Las mujeres indicaron que no se retirarán hasta que no haya un compromiso real de las autoridades para investigar, esclarecer y castigar este asesinato pues no es el primero que ocurre en los últimos meses.

Indignadas por los hechos, colocaron piedras, palos y atravesaron un par de camionetas para impedir el paso de los conductores.

Tanto policías municipales como estatales trataron de persuadir a las mujeres para que desistieran del bloqueo, pero estas se mantuvieron firmes y aseguraron que se mantendrán en el lugar hasta que la Fiscalía General de Justicia no muestre avances reales en la investigación, pues acusan que comúnmente este tipo de asesinatos quedan impunes.

Todo inició con la desaparición de una joven de 14 años el pasado 19 de junio, la cual fue encontrada dos días después golpeada y vejada en un camino de terracería de la colonia Azteca de San Pedro Tlanixco.

Los pobladores que la encontraron llamaron a los servicios de urgencia, y estos la llevaron a un hospital de Tenango para que recibiera atención médica. La niña tenía golpes en la cara y el todo el cuerpo, sus ropas estaban rasgadas y había signos de haber sido abusada. La menor falleció el miércoles 24 de junio.

Las inconformes aseguraron que no es el primer caso que se registra en la comunidad este año pues en meses pasados dos mujeres también desaparecieron pero fueron localizadas días después, luego de que se emitiera la alerta amber.

En sus demandas también piden la colocación de cámaras de video vigilancia en la localidad así como mayor presencia policiaca pues muy esporádicamente los uniformados se para por allá.