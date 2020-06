Impide alcalde de Tijuana supervisión de obra a delegado por posible contagio

Tijuana. Por instrucciones del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, elementos de la policía local impidieron al delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe y al delegado regional de Bienestar Social Federal, Gilberto Herrera Solórzano supervisar una obra en rehabilitación.



La justificación de los policías municipales fue que las instalaciones deben permanecer cerradas para evitar contagios del coronavirus Covid-19



Ante esta situación, el delegado federal explicó que tenían la instrucción del gobierno de la República de hacer un archivo fotográfico de la supervisión de una obra que se realiza con recursos federales.



“Venimos a hacer esta labor, lamentablemente se ha tomado la decisión de no dejarnos entrar. Desgraciadamente no hemos hablado con el alcalde, raro porque siempre contesta a la primera, pero hay un diálogo con personal que se ponen groseros, quizá es la instrucción que tienen”, declaró Ruíz Uribe.



El delegado federal único sostuvo que no tiene ningún problema con que el alcalde de Tijuana inaugure la obra, sin embargo, dijo, le hubiera gustado que en vez de negarle la entrada trabajaran juntos, ya que es para un beneficio social y no un beneficio personal.



“A mí me gustaría que el alcalde se hubiera enterado de esto y hubiera podido estar y que no hubieran utilizado a los valientes señores policías para impedir este paso, como si fuéramos una pandilla de delincuentes que quisiera ingresar ilegalmente”, insistió el delegado federal.



Para la construcción y rehabilitación de esta obra se invirtieron 27 millones de pesos, siendo uno de los 14 proyectos realizados en la localidad de Tijuana respaldada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la finalidad de brindar nuevos espacios a la ciudadanía.