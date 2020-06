Inician “destapes” de aspirantes al gobierno de Michoacán en 2021

Morelia, Mich. El proceso electoral que habrá de arrancar en septiembre próximo, ha iniciado de facto, al haber sido “destapados” los aspirantes a la gubernatura michoacana, de casi todas las fuerzas políticas de esta entidad.

El 6 de junio de 2021 serán los comicios en los que se renovará la gubernatura, que tiene el perredista Silvano Aureoles Conejo.

También se renovarán 112 alcaldías —sin contar al municipio de Cherán que se rige por usos y costumbres—, así como 40 diputaciones locales, 24 de mayoría y 16 de representación proporcional.

Entre los aspirantes a la candidatura al ejecutivo estatal mencionados en medios de información destacan: de Morena, el ex perredista y actualmente senador Cristóbal Arias Solís, quien lleva a cabo una serie de actividades político-sociales en el estado desde hace meses. Según algunas encuestas lleva ventaja sobre otros aspirantes. Como respuesta, la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) advirtió que si Arias Solís fuera candidato no irían junto con los morenistas.

De esa misma agrupación política suenan también el alcalde de Morelia, ex perredista y ex dirigente de la CNTE, Raúl Morón Orozco; el delegado de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja; el diputado federal y ex director general de IMSS, Germán Martínez, y la ex diputada federal, ex senadora suplente y ex funcionaria, Selene Vázquez Alatorre.

Por el PRD se mencionan al hermano del gobernador Antonio García Conejo; al secretario de gobierno Carlos Herrera Tello y al diputado local y ex dirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez.

Del PAN se menciona al senador y dirigente nacional de este partido, Marko Cortés; al diputado federal, Armando Tejeda; al diputado local, José Antonio Salas y al dirigente estatal del albiazul José Manuel Hinojosa.

Por declaraciones del gobernador Silvano Aureoles, el PRD irá en alianza con el PAN para buscar la gubernatura, incluso, dijo, está abierto a otras fuerzas políticas, para tratar de impedir que Morena sea mayoría en la Cámara de Diputados.

El PRI se ha mantenido en silencio, pero son evidentes las aspiraciones de Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de este partido en Michoacán. Se menciona también al ex alcalde Wilfrido Lázaro Medina.

La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista aseguró que irá en alianza con Morena. Mientras que Movimiento Ciudadano (MC) no ha definido su situación.

En la elección presidencial de 2018, Morena obtuvo el 53 por ciento de votos; PAN-PRD 27 por ciento; PRI 16 por ciento. En la elección de candidatos a presidencias municipales, Morena y PT obtuvieron 25.1 por ciento; el PAN 18 por ciento; el PRD 17 por ciento y el 18 por ciento.

En el Congreso de Michoacán, el partido político Morena obtuvo 25,7 por ciento de los votos; el PRI el 17 por ciento; el PRD el 15 por ciento; el Pan el 12 por ciento; el Verde Ecologista el 7 por ciento; el PT, el 5.5 por ciento y Movimiento Ciudadano 3.2 por ciento.



Como candidato independiente está Alfonso Martínez Alcázar, ex alcalde de Morelia y ex panista. Se ha dicho que podría ser el abanderado para alguna alianza partidista.