Tras enfrentamientos en Celaya, 'El Marro' amaga con más violencia

Celaya, Gto. Después del arresto de 26 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) en Celaya, Guanajuato, su líder, José Antonio Yépez El Marro grabó un mensaje para agradecer el apoyo de sus colaboradores y prometerles que siempre los va a apoyar, aunque lo dejen "solo como un perro”.

La tarde de ayer, derivado de un operativo realizado por autoridades federales y estatales, integrantes de dicho cártel quemaron 21 automóviles, seis negocios y un lote baldío en Celaya.

En un video difundido en redes sociales, El Marro afirma que fueron detenidas varias mujeres, a las cuales grabaron y fueron golpeadas.

“Les agradezco de a madre, y si quisiera que me echaran la mano un poco más para arriarle con estos pinches putos", dice Yépez, dirigiéndose a sus seguidores. Agradeció el apoyo que recibió de varios municipios y el respaldo que le brindan a su familia.

“Siempre voy estar con ustedes hasta que me cargue la verga, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar bandera con estos hijos de su puta madre, de aquí hasta que nos lleve la verga, aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un pinche perro", remata el mensaje.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que ayer fueron quemados vehículos, taxis, camiones, camionetas, tractocamiones y negocios en el Libramiento Sur, en la zona centro de Celaya, en las comunidades de Ojo Seco, Santa María del Refugio, Rincón de Tamayo y en Michinelas.

Los ataques también se dieron en la colonia Jardines, Los Fresnos, La Trinidad y en El Vergel, entre otros puntos.

El secretario de Seguridad del estado, Álvar Cabeza de Vaca, confirmó que arrestaron a 26 hombres y mujeres del CSRL. También que aseguraron armas, municiones y vehículos.

“En varias comunidades rurales de Celaya, se logran importantes detenciones de presuntos integrantes del CSRL”, señaló en su cuenta de Twitter.