Piden desaparición de poderes en municipio de Guerrero

Chilpancingo, Gro. Integrantes de la Comisión Negociadora del municipio de Huamuxtitlán, ubicado en la Montaña Alta de Guerrero, demandaron formalmente este día al congreso del estado, la desaparición de poderes y la designación de un presidente municipal interino.

Los habitantes de Huamuxtitlán, iniciaron el martes pasado un bloqueo en la carretera Tlapa de Comonfort-Tlapa, en donde denunciaron que el actual edil, Elpidio Nava Rodríguez, del Movimiento Ciudadano, no se presentaba a las oficinas del ayuntamiento desde hace dos meses, por lo que pedían también la integración de un Concejo Municipal.

Entrevistado vía telefónica, uno de los miembros de la Comisión Negociadora, que solicitó omitir su nombre, pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores “mire a Huamuxtitlán y La Cañada (como se le conoce a esta zona), también es Guerrero, y debe ponerle atención a la problemática, porque nos tienen abandonados y marginados, no hay progreso, ni desarrollo en nuestro pueblo”.

Además recordó que en lo que va del año, con la administración del alcalde Elpidio Nava, se han registrado 16 homicidios “el edil de hecho ya no trabajaba en sus oficinas, nunca le rindió cuentas al pueblo”.

Mencionó que el pasado miércoles por la tarde, se presentó la Guardia Nacional a Huamuxtitlán “vino a recoger nuestro pliego petitorio, y les dijimos que no queríamos ni a la policía estatal, ni la Ministerial, y que en todo caso sean ellos, la Guardia Nacional, que se encargue de la seguridad de nuestro municipio”.

Por eso insistió, hoy se entregó la petición al Congreso del Estado, la desaparición de poderes en Huamuxtitlán, “que en los hechos ya no existen, y por eso pedimos que se designe a un presidente municipal interino”.

Reconoció que hay malestar por la detención, y luego asesinato de Ricardo Tapia Cantú, oriundo de la comunidad de Santa Cruz, pues “hubo un vínculo del presidente municipal, Elpidio Nava, y por eso queremos que la Fiscalía del Estado, nos informe qué avances tiene la investigación, porque lo único que sabemos es que ya está detenido el director de la policía municipal, José Armando Ayala”.

Queremos aclarar que la detención de José Armando Ayala, el pasado 1de junio “no fue obra de la policía estatal, sino de la población de Santa Cruz, de donde era originario, por eso pedimos que la Policía del Estado, no quiera colgarse medallas que no le corresponden, porque ellos solo han ocasionado abuso de autoridad, detenciones ilegales, y revisiones donde se violentan derechos humanos de las ciudadanos”.

Los de la policía estatal “se dedican a revisar vehículos, y eso no les corresponde, no son de (la dirección) de Transportes; no pertenecen a (la Secretaría) de Finanzas, y no tienen por qué hacerlo, y sobre todo por la vinculación de los últimos asesinatos de los dos jóvenes (Jesús “N”, y Ormuz “N”), hacen fehaciente que el pueblo de Huamuxtitlán los rechace”.

Finalmente el dirigente social advirtió que no levantarán el bloqueo a la carretera federal Tlapa a Puebla, mientras el gobierno estatal no resuelva sus demandas “vamos a continuar contra nuestro movimiento de manera indefinida”.