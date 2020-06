Vinculan a proceso a ex policía por homicidio de Alexander en Oaxaca

Oaxaca, Oax., El policía municipal del ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, identificado como S. R. R., fue vinculado a proceso como probable responsable del homicidio del joven de 16 años Alexander Gómez Martínez, cometido la noche del pasado 9 de junio en esa localidad de la región de la Cuenca del Papaloapan.

La audiencia de vinculación, la cual tuvo una duración de casi 12 horas, se efectuó en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en donde el juez de Control consideró las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), y es que según la versión del ex policía, él cayó junto con su arma de cargo y está se disparó, no obstante la FGEO sostiene que eso no fue lo que ocurrió.

El juez de la causa dictó prisión preventiva oficiosa y dos meses para que se efectúen las investigaciones complementarias y se concluya el proceso. La fiscalía celebró la determinación del juez a través de un comunicado, en el que aseveró que no habrá impunidad.

Las diligencias realizadas por la dependencia encargada de la procuración de justicia refieren que la noche del 9 de junio Alexander junto con ocho jóvenes se dirigió hacia una gasolinera en la que se ubica una tienda, con la intención de comprar refrescos, sin embargo, al ir avanzando se encontraron con la patrulla 023, misma que circulaba con las luces apagadas y en contra sentido, que de forma abrupta les cerró el paso.

De la unidad habría descendido S. R. R., quien accionó una escopeta en contra de los jóvenes hiriendo a Alexander, lo que le ocasionó la muerte, de acuerdo con la autopsia de ley, la causa del deceso fue "laceración encefálica producida por proyectil de arma de fuego de componentes múltiples", informó la fiscalía.