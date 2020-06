Impiden sanitización en 6 municipios de Oaxaca por miedo a contagios

Oaxaca, Oax. Seis municipios localizados dentro de la Jurisdicción Sanitaria número 1 han rechazado que trabajadores de Vectores pertenecientes a la Secretaría de Salud estatal realicen acciones de sanitización en sus respectivas localidades, lo anterior debido a una serie de audios difundidos a través de redes sociales en los que se les acusa de esparcir el virus del SARS-CoV2, informó el jefe de la Jurisdicción, Mario Martínez Rojas.

Incluso, para este viernes se tenía programada la sanitización del municipio de San Andrés Zautla, ayuntamiento perteneciente al Valle de Etla en la región de Valles Centrales, no obstante esta tuvo que ser cancelada dijo el funcionario, esto debido a que habitantes de la localidad se inconformaron y advirtieron que no permitirán esa actividad, para ello anunciaron el bloqueo en el acceso a esa comunidad.

"Yo ya hablé con el presidente municipal (Luis Santos Martínez) para explicarle que no vamos a ir, no voy a arriesgar al personal, si la población no quiere que se realice la actividad simplemente no vamos y no pasa nada", señaló el funcionario, quien añadió que hasta el día de hoy ya se han hecho sanitizaciones en alrededor de 20 municipios.

En este sentido, explicó que esta clase de acciones por parte del área de Vectores se están programando de acuerdo al número de casos que registra cada municipio, de tal manera que si un ayuntamiento presenta un número alto de contagios por COVID-19, este prioriza, lamentablemente existen lugares en donde sus habitantes se han manifestado en contra de la sanitización, como en Ánimas Trujano, Tlalixtac de Cabrera, San Agustín Yatareni, Reyes Etla y San Antonio de la Cal.

En San Antonio recordó, los pobladores retuvieron y agredieron a los trabajadores de la Secretaría de Salud estatal el pasado 27 de mayo, incluso policías estatales tuvieron que realizar un operativo para rescatar a los brigadistas y se interpusieron denuncias en contra de quienes resulten responsables, al día de hoy continúan las investigaciones, aseveró.

Lamentó que exista desinformación y mala fe de algunas personas, que son quienes difunden audios a través de grupos de whatsApp en los que aseguran que estas brigadas están esparciendo el COVID-19, en este contexto señaló que los trabajadores de Vectores están haciendo un esfuerzo para sanitizar diversas localidades y así reducir los casos de coronavirus, lo que la gente no ve es que finalmente los trabajadores se están arriesgando al salir todos los días a laborar en beneficio de la sociedad.