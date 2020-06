En Yucatán necesitaremos todos los recursos del Fonden: Mauricio Vila

Mérida, Yuc. El impacto de las afectaciones que dejaron las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal” en Yucatán es tal que casi requeriría de la totalidad de los recursos disponibles del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para todo el país este año, afirmó hoy el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Precisó que esta entidad requiere de 4 mil 300 millones de pesos y la bolsa nacional del Fonden es de 4 mil 400 millones de pesos.

Ante esta situación, Vila Dosal dijo que Yucatán está cumpliendo con el proceso legal establecido para acceder a los recursos del Fonden ante las afectaciones que dejaron ambas tormentas tropicales no solo en el área de infraestructura sino también en el sector agrícola, rubro en el que han presentado los argumentos jurídicos ante el Gobierno de la República para que las pérdidas al sector agrícola sean incluidas en dicho fondo porque a nivel federal no se han considerado.

El mandatario estatal recordó que los daños de ambas tormentas tropicales a esta entidad se estiman en 5 mil 500 millones de pesos, y que su administración ha llevado a cabo toda la tramitología necesaria para poder acceder a los recursos del Fonden, asimismo se ha reunido con funcionarios del Gobierno Federal como la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para exponerles las afectaciones por las que atraviesa esta entidad y para que las afectaciones del sector agrícola local sean incluidas en el Fonden.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal declaró que “son dos temas importantes, primero todo está supeditado a la evaluación de los daños, en ese sentido el Fonden tiene un presupuesto, yo estoy hablando que nosotros necesitamos más o menos 3 mil 500 millones de pesos de infraestructura y 800 millones de pesos (para el tema agrícola), estamos hablando de 4 mil 300 millones de pesos para Yucatán, y el Fonden para atender a todo el país a todos los desastres naturales que se den durante el año tiene 4 mil 400 millones de pesos”.

“Entonces en ese sentido veo complicado que podamos tener con los recursos que necesitamos pero nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde que es hacer los procesos como lo hemos hecho: la declaratoria de emergencia, la declaratoria de desastre, instalar los comités y estar en esta evaluación permanente de la mano de las autoridades federales”, declaró.

El gobernador de Yucatán reiteró que solamente en el tema de infraestructura, para poder recuperar lo que se ha perdido, se necesitan al menos 3 mil 500 millones de pesos, y que aunque el valor comercial de todas las hectáreas que se perdieron es de 2 mil millones de pesos, al menos se necesitan 800 millones de pesos para que los campesinos puedan empezar a restaurar lo que perdieron.

“Si no tenemos al menos 800 millones de pesos para el tema del campo pues muchos campesinos yucatecos no van a poder restablecer esta importante actividad que en muchos casos es de autoconsumo. Le dejamos muy claro al Gobierno Federal que esta es la gente más pobre, la que está siendo afectada, que es la que tiene de autoconsumo, que es nuestra comunidad maya, y en ese sentido lo urgente de la necesidad que se pueda aceptar esta solicitud que estamos haciendo, no el gobierno de Yucatán sino que estamos haciendo a nombre de todos los yucatecos que hoy han perdido todo y que sin duda necesitan mucho apoyo, no solamente de los gobiernos municipales y el estatal sino también del gobierno federal”, declaró Vila Dosal.