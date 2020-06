Denuncian entrega oficial de semillas de ‘frijol basura’ en Zacatecas

Zacatecas, Zac. La bancada de Morena en el Congreso local lanzó un “crítico extrañamiento” al presidente Andrés Manuel López Obrador y le solicitó que se analice “la corrupción que existe en altas esferas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)”, donde sus funcionarios han repartido 5 mil toneladas de semilla de “frijol basura” para que 110 mil campesinos siembren una superficie de 700 mil hectáreas de esa leguminosa, en la que este estado es primer productor nacional.

Los funcionarios federales involucrados en el presunto acto de corrupción, denunció el diputado Jesús Padilla Estrada, líder de la bancada de Morena, son el director nacional de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien fuera director de la Conasupo, “hace años, su vida ha estado ligada a la comercialización”.

El legislador señaló también a Miguel Carrillo, actual Director del Programa de Precios de Garantía de Segalmex, “quien estuvo dirigiendo a nivel nacional las Bodegas Rurales de Conasupo (Boruconsa), en tiempos de Raúl Salinas de Gortari, cuando éste era director de Liconsa”.

“Tenemos que decirlo, nosotros no nos debemos a los burócratas que por alguna razón los tiene ahí el presidente. No podemos decir que su ineficacia o ineficiencia, sea por desconocimiento del medio. Entonces ¿Hay ineficacia porque desconocen y son nuevos? No, eso a pegárselo a otra gente. Esto es para ocultar simple y sencillamente corrupción”, afirmó tajante el coordinador de Morena en el congreso zacatecano.

Al reclamo de la fracción legislativa de Morena se sumaron legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN).

La denuncia de Padilla Estrada fue secundada entre otros por el diputado Armando Perales, de su mismo partido, quien semanas atrás informó formalmente a la Secretaria de la Función Pública del gobierno federal, así como al propio Ignacio Ovalle, “por esta presunción de corrupción y conflicto de interés”.

Explicó que meses atrás campesinos del estado entregaron a Segalmex 5 mil toneladas de frijol de la variedad “Negro Zacatecas”, para que éste fuera sometido a un proceso de criba, para eliminar piedras e impurezas, y que se le aplicara un fungicida contra plagas.

Dijo que “inexplicablemente”, a pesar que la Segalmex tiene sus oficinas nacionales en Zacatecas y existe en la entidad –primer productora nacional de frijol-, toda la infraestructura para el acopio y beneficio de la semilla, los directivos de la dependencia federal contrataron autotransporte del estado de Jalisco para llevarse las cinco mil toneladas de frijol “a tratar” al estado de Durango.

Pero de regreso, señaló, las 5 mil toneladas de frijol distribuidas a 110 mil campesinos de Zacatecas, resultó ser un producto distinto, “frijol basura”, que además de contener distintas variedades, un alto porcentaje está quebrado –es decir es inservible para la siembra-, y no cumple con las normas de calidad que la propia Segalmex exige.

“¿Qué están escondiendo? Los campesinos están molestos porque entregaron para que se beneficiara frijol negro Zacatecas, y hoy esa semilla que les regresaron para sembrar, viene mezclado Negro San Luis, Negro Zacatecas y Negro Jamapa. Quien siembre este frijol, va a batallar bastante para cumplir con la norma de calidad que exige Segalmex, para poder vender sus cosechas”, enfatizó el legislador.

En tanto, José María González Nava, coordinador de la fracción del PRI, se sumó a la solicitud de sanción contra los presuntos actos de corrupción en esa dependencia federal: “le pedimos al presidente los postulados que ha pedido, de ‘no mentir, no robar y no traicionar’; y eso es justo lo que le están haciendo a los productores en la Segalmex, ojalá esta dependencia dé la cara, y que se corrija esto”.

El diputado Jesús Padilla Estrada añadió que la Sergalmex “nos hace pensar que están ocultando una terrible corrupción, porque este frijol nos lo están dando para sembrar, y ustedes saben que se cosecha lo que se siembra, y este frijol tiene muchos problemas”.

“No es una llamada a misa, aquí estamos para denunciar, no venimos a presumir, pero no vamos a dejar de usar la tribuna para señalar este tipo de corrupción. Los productores de Zacatecas estamos a unos días de iniciar el ciclo de producción, con la siembras, y no podemos sembrar esta basura. Queda claro que la Segalmex, no la vamos a proteger en perjuicio de los productores zacatecanos”, finalizó.