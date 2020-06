Comerciantes se manifiestan en Cuernavaca; exigen los dejen trabajar

Cuernavaca, Mor. Unos mil tianguistas y comerciantes del centro histórico de Cuernavaca marcharon este jueves para demandar al gobierno municipal que encabeza Antonio Villalobos Adán, y al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que les permitan trabajar aunque el semáforo Covid-19 marque rojo, y exigieron trato igualitario con las grandes cadenas de tiendas nacionales e internacionales pues éstas nunca cerraron durante la contingencia sanitaria por coronavirus SARS-CoV-2.

Los comerciantes, en su mayoría del tianguis que se instala todos los jueves en ciudad Chapultepec, y comerciantes de diferentes plazas y andadores del centro de esta ciudad, se concentraron esta mañana atrás del palacio estatal para exigir, a voz en cuello y con pancartas, a Blanco Bravo flexibilice la cuarentena para ese sector cuyos miembros llevan dos meses y medio sin trabajar.

“Pedimos piso parejo para los tianguistas, mercados y comerciantes del centro histórico de Cuernavaca, porque las grandes tiendas transnacionales como Walmart, Sams, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Elektra, Coppel nunca han cerrado, y no me digan que Elektra y Coppel venden puros productos de la canasta básica.

“Pero nosotros, los pequeños comerciantes vamos para tres meses que no podemos trabajar porque vendemos productos no esenciales; hoy le venimos a preguntar al gobernador y al presidente municipal ¿Por qué las grandes cadenas no cerraron?; ¿Por qué ellos son de los grandes empresarios y de las familias más ricas que controlan el país? Seguramente ellos no cerraron porque llegaron a acuerdos con los gobiernos (de los tres niveles) para que los dejaran trabajar; y los pequeños comerciantes que se jodan”, aseguró Mario Lara López, secretario general de la Coalición de Líderes de Comerciantes de Cuernavaca.

Después de una hora de bloquear la calle Matamoros, atrás del palacio estatal, los microempresarios marcharon al ayuntamiento en donde pidieron una mesa de diálogo con el alcalde Villalobos.

Lara López confió que las autoridades, tanto estatales como municipales, les permitan ir poco a poco abriendo sus negocios de productos considerados no esenciales, cumplir las medidas que les marquen las autoridades sanitarias, para poder hacerse de recursos, al reiterar que ya no tienen dinero y que están consiguiendo créditos por lo que les urge trabajar para pagarlos.

Walter Damián representante de los tianguistas que se instalan en ciudad Chapultepec de esta capital, aseguró que los más de mil comerciantes de ese tianguis exigen les permitan regresar a vender dado que la autoridad municipal, mediante Protección Civil y la Guardia Nacional, retiró todos los comercios, incluso de producto esenciales.

Finalmente, advirtieron que si el ayuntamiento y el gobierno del estado se los impiden, la próxima semana se revelarán, cómo pasó en el mercado central de Cuernavaca, y comenzarán a vender sus productos. “Tal y como toda la contingencia lo han hecho todas las grandes tiendas”.