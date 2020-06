Artesanos intercambian mercancías por despensas en Hidalgo

Pachuca, Hgo. Ante la imposibilidad de establecerse en un lugar público de la capital hidalguense para vender, a causa de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, una pareja de artesanos de Huajuapan de León, Oaxaca, se han visto orillados a intercambian sus mercancías por despensas.

Cargados de ilusiones, Fabiola y Miguel llegaron a la Bella Airosa, distante de su pueblo natal a 383 kilómetros de distancia, con su hija de poco más de un año de edad en brazos, luego de gastar el poco dinero que les había quedado tras adquirir la materia prima con que hicieron sus productos y pagar el pasaje.

Fabiola explicó que dejaron Huajuapan de León, porque "hay muchos artesanos y muy poca venta", por lo que decidieron probar suerte en Pachuca hace seis meses, pero la pandemia les complicó, como a muchos, su situación.

La pareja se apostó en las inmediaciones de tiendas, con una importante afluencia de personas, pero llegado el momento, y ante las medidas de cuarentena, ordenadas por los tres niveles de gobierno, se los impidieron.

Empleados de la tienda departamental Aurrerá, ubicada en la colonia Tulipanes, ya no les permitieron establecerse en las afueras, con el argumento de que era peligroso para la niña, y para ella. Lo mismo ocurrió en otros puntos.

"Antes yo salía con mi hija y me ponía en un lugar como el Aurrerá o afuera de algún Oxxo; ponía mis cositas allí ofreciéndolas, pero con todo lo que pasó ya no me dejaron ponerme. Nosotros trabajamos para comer al día", se lamentó Fabiola.

Debido a que el confinamiento, iniciado a finales de marzo, impidió a las personas salir a las calles lo que provocó poca presencia de clientes, llegó el momento en el que la pareja tuvo que colocar una cartulina con un letrero en el que ofrecen su mercancía a cambio de despensa.

Ante la imposibilidad de vender en la vía pública, se vieron obligados a rentar un cuarto en obra negra en la popular colonia Tulipanes, una de las más peligrosas de la capital hidalguense, detrás del Centro de Reinserción Social de Pachuca.

Allí, en el interior de la pequeña vivienda colocaron sus artesanías y las ofrecen a los esporádicos clientes que ya los conocen y acuden en busca de alguna de sus artículos, como bolsas tejidas —con la imagen de Frida Kahlo—; calacas catrinas, elaboradas con hoja de tamal; alebrijes de madera multicolores, o alguna bolsa o cartera de mano hecha con cuero.

Algunos vecinos, así como compradores se han solidarizado con ellos y han compartido imágenes de sus productos, para anunciarlos en cuentas de la red social Facebook, y por medio de su número telefónico.

"Las personas que nos llaman dicen que están interesadas en comprar, pero no les gusta venir porque dicen que la colonia es peligrosa, por lo que nos dicen que quieren comprar y nosotros se los llevamos a donde nos dicen", comenta Fabiola.

Pese a todo, en los rostros de Fabiola y su esposo Miguel se nota la confianza de que la situación cambiará, y que podrán volver a vender sus mercancías.