Denuncian a edil de León por negligencia que causo brote de Covid-19

León, Gto. El alcalde panista de León, Héctor López Santillana, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), por acciones negligentes que, según la acusación, derivaron en un brote de Covid-19 entre trabajadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4).

También fueron denunciados el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona; el director del C-4, Víctor Aguirre Zúñiga; la directora operativa del C-4, Ana Laura Cruz Gaytán, y la subdirectora del área de Calidad, Aurora Posadas Pacheco, entre otros funcionarios.

Los funcionarios pusieron en peligro la salud de los trabajadores del C-4 al obligarlos a trabajar con síntomas de Covid-19 y no implementar a tiempo medidas de seguridad e higiene, argumentaron los 10 funcionarios que denunciaron al presidente municipal.

Las recepcionistas del 911, Socorro Espino y Karen Ayala, recordaron que en mayo se registró el primer caso de la enfermedad viral en el C-4, pero las autoridades no tomaron medidas, incluso sus superiores inmediatos aseguraron que el virus no existía.

A los trabajadores no se les permitió acudir al médico, ni dejar de trabajar para ponerse en cuarentena, acusó Socorro Espino.

“No se nos escuchó, mi jefa me dijo que me esperara, no quise ir por mi propio pie porque me iban a poner actas administrativas no fundamentadas, y el temor me hizo presentarme con esos síntomas”, recriminó.

Por su parte, Karen Ayala, recordó que la coordinadora de turno, Dolores Ramírez Monjaraz, la acusó de generar pánico entre sus compañeros porque el coronavirus no existía.

“Eso del Covid-19 no existe es un invento del gobierno, le dije pues bueno, si esto no lo paran, pues van a incrementar los casos”, recordó.

En el último reporte, la Dirección de Salud de León informó que había 71 funcionarios infectados; de estos, más de 50 son de seguridad y del C-4.

En el estado de Guanajuato hay cuatro mil 710 casos confirmados y se han registrado 317 defunciones.

La ciudad de León está a la cabeza en el número de contagios con mil 861 casos positivos y 110 defunciones.