Presidente del CCE en Morelos vende legumbres para pagar salarios

Cuernavaca, Mor. Ante las crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la falta de apoyos por parte del gobierno del estado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, Ángel Adame Jiménez, tuvo que cambiar el giro de su negocio; ahora frente a su restaurante La Cueva, ubicado atrás del palacio estatal, vende chiles, jitomates y cebollas para poder pagar una parte de los salarios de los 12 trabajadores con los que cuenta.

Aunque los restaurantes tienen la posibilidad de hacer venta de comida para llevar o realizar entregas a domicilio, según dispuso el ayuntamiento de Cuernavaca como medida sanitaria preventiva desde el pasado mes abril, el dirigente empresarial prefirió tomar esta alternativa porque a su parecer “las legumbres y las frutas se venden un poquito más”.

“Tomamos esa decisión para poder cubrir los sueldos de los trabajadores y puedan llevar el sustento a su hogar”, aseguró.

Adame Jiménez señaló que el gobierno del estado, que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, “no atendió bien” la situación provocada por la pandemia de coronavirus y hasta hoy “sigue sin reaccionar en materia económica para evitar la quiebra de más negocios y pérdida de empleos”, que lamentablemente, dijo, se traducirá en más pobres, más delincuencia y más enfermedades.

La economía morelense, afirmó el empresario, “está muy deteriorada”. Según sus estimaciones, entre un 20 y un 45 por ciento de los comercios, empresas y restaurantes quebrarán financieramente y ya no podrán reabrir en las siguientes semanas de la nueva normalidad.

“Nosotros consideramos que han dejado muchas cosas por hacerse, que no atendieron de manera integral esta pandemia. Como funcionarios públicos tienen una responsabilidad de hacer un planteamiento general para enfrentarla de manera eficaz. Y hasta hoy no ha podido paliarse, no ha podido amortiguarse”, enfatizó.

Recordó que el CCE, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y otras cámaras estatales han planteado al gobierno de Morelos alternativas para enfrentar esta crisis; pero “ningún documento de los que hemos enviado han atendido”, aseguró

Para el dirigente del CCE la mayoría de los empresarios están enfrentando solos “esta crisis” y todos los sectores de la sociedad morelense han sido ignorados, “lo que sin duda agravará aún más la situación económica en la entidad”.