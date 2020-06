En Ixtlahuacán, 21 personas usurpaban funciones de policía

Guadalajara. La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que 21 personas del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, ejercían labores de policía, pero no estaban dados de alta en la corporación.

En un informe dado a conocer este martes, informó que 22 de los 49 elementos que fueron desarmados el pasado 5 de junio y enviados a la Academia de Policía del Estado, no tienen aprobados sus exámenes de control de confianza.

Para que un policía de cualquier nivel pueda ejercer su cargo, debe obligatoriamente aprobar dicho examen según establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno de los señalamientos más graves que hizo la dependencia es que 21 de los policías de Ixtlahuacán no estaban dados de alta como tales en la comisaría municipal, aunque en los hechos realizaban labores propias de esa corporación y portaban uniforme.

Además, dos de los 49 policías resultaron “parcialmente positivos” a pruebas toxicológicas.

En su informe, la Secretaría de Seguridad no detalla si quienes no tienen aprobado su examen fue porque lo reprobaron o simplemente no se les aplicó el mismo.

Tampoco se dice si los 21 policías que no estaban dados de alta tenían otro nombramiento dentro del ayuntamiento de Ixtlahuacán.

Desde el 5 de junio en que el comisario de la policía de Ixtlahuacán y otros dos policías fueron detenidos por el caso del homicidio de Giovanni López -un albañil muerto a golpes tras ser detenido por “una falta administrativa”-, la Policía Estatal está a cargo de la seguridad pública en ese municipio.