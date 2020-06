Reabren comercios no esenciales del mercado central de Cuernavaca

Cuernavaca, Mor. Dos mil comerciantes de productos no esenciales del mercado central “Adolfo López Mateos”, de esta ciudad, reabrieron sus locales pese a la prohibición expresa del ayuntamiento, ya que el estado aún permanece en semáforo rojo por la pandemia de Covid-19.

Los locatarios, quienes se manifiestan frente a la casa de gobierno, afirman que han reabierto como forma de protesta, y para exigir se les autorice, pues además de no haber recibido apoyo estatal, y luego de 10 semanas de no hacerlo, su situación económica es insostenible, dado que no tienen otra forma de subsistencia.

Plutarco Gómez Navarro, Cesar Morales, María del Carmen Martínez, dirigentes de las diferentes áreas comerciales de esta central de abasto, aseguraron en entrevista por separado que decidieron abrir solo el 50 por ciento de estos negocios —de un total de cuatro mil— porque las autoridades del gobierno del estado y municipio les habían dicho que sería este 15 de junio cuando podrían hacerlo, lo que no sucedió porque en Morelos la flexibilización de la cuarentena fue aplazada ya que con dos mil 21 casos confirmados y 363 defunciones, sigue en emergencia sanitaria.

Además de abrir apegados a los protocolos sanitarios determinados por la autoridad municipal, de sana distancia, y marcas de áreas de entrada y salida de sus respectivas naves, los locatarios adelantaron que si el ayuntamiento los sanciona —como advirtió el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán—, no se detendrán porque quieren "trabajar honestamente y ganarse la vida".