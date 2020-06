Fernando Vilchis no ha comprobado 70 millones ante Conagua

La problemática del agua potable en el municipio de Ecatepec no ha sido atendida desde hace décadas. Hace unos días, el alcalde Fernando Vilchis Contreras denunciaba un “genocidio” tras la supuesta reducción al suministro de agua a la Quinta Zona, por parte de la CAEM.

Sin embargo, en un acto discordante, el Gobierno de Ecatepec no ha respondido, ni comprobado la ejecución de 70 millones de pesos que solicitó a la Conagua a principios de la administración, para rehabilitar 72 pozos, 64 plantas de bombeo y ocho cárcamos; además de la construcción de un tanque superficial y 2 mil 417 líneas de conducción.

En junio de 2019, el avance de los proyectos por parte de Grupo Pireo S.A. de C.V. -el proveedor- era casi nulo; de tal manera que sólo la empresa y el presidente municipal tenían conocimiento.

Durante el mismo mes, a fin de salvar los recursos federales y estatales, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentó un proyecto alterno para continuar con las obras por las que no había respondido el proveedor (Grupo Pireo); pero no hubo respuesta por parte de Vilchis Contreras.

Para el mes de noviembre de 2019, Sapase se declaraba en un estado de insolvencia, en el que le era imposible cubrir las nóminas de los trabajadores. Cabe recordar la protesta que realizaron decenas de miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym) Sección Ecatepec, frente al Palacio Municipal, ya que sus prestaciones de fin de año se veían amenazadas.

Dada esta crisis, el presidente municipal optó por nombrar a un nuevo director general de Sapase, el C. Mario Luna Escanamé, mismo que, días después, continuaría con la postura de que las finanzas del organismo se encontraban en un estado crítico.

A finales de 2019, a pesar de la reconducción de 80 millones de pesos, aprobados a principios de noviembre; de los más de 200 millones de pesos obtenidos a partir de las aportaciones ciudadanas por el servicio de agua, y de los 70 millones de pesos de PRODDER para el Ejercicio Fiscal 2019, el Organismo nuevamente solicitó 60 millones de pesos a la Conagua, a fin de “sanear las finanzas del Organismo (Sapase) y cumplir con las obligaciones en materia de agua potable, para el territorio municipal”. La solicitud continúa en proceso.

Al día de hoy, ningún proyecto ha sido comprobable ante Conagua, ya que no se ha cumplido con el procedimiento de verificación; es decir, no se ha realizado la devolución del recurso PRODDER por 70 millones de pesos, al no haber sido utilizados.

Los roces entre los gobiernos municipal y estatal no cesan; sin embargo, es la incapacidad administrativa de Fernando Vilchis, la razón por la que no logra consolidar proyecto alguno e, irresponsablemente, culpa al Gobierno del Estado de México.