Da positivo a Covid-19 fiscal general de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis.El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informaron que luego de realizarse la prueba correspondiente resultaron positivos a Covid-19, por lo que se mantendrán aislados en su domicilio siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades de salud.

Con ellos suman cinco integrantes del gabinete estatal contagiados con el virus, después de los titulares de las secretarías para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez; del Bienestar, Adriana Grajales Gómez y el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos.

En una videograbación difundida esta mañana Llaven Abarca dijo que “en un acto de responsabilidad, quisiera informar que ayer por la noche me fueron notificados los resultados de una evaluación que me realicé en los laboratorios estatales de la Secretaría de Salud y me fue informado que resulté positivo a la prueba del Covid-19”.

“Al día de hoy me encuentro sin síntoma alguno, por lo que tomaremos en cuenta todas las recomendaciones de los expertos de la salud; nos aislaremos el tiempo que ellos recomiendan y estaremos en el domicilio”, agregó.

Señaló que aprovechará “todas las plataformas tecnológicas con que se cuenta para mantener la comunicación y coordinación con todas las áreas de la FGE, así como con la mesa de seguridad que todos los días preside el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, pues no podemos dejar nuestras labores, ya que como bien sabe la ciudadanía, la procuración de justicia es actividad esencial y fundamental para la gobernabilidad, por lo que desde mi domicilio estaré pendiente de todos los asuntos de mi competencia”.

En tanto, García Moreno afirmó que al conocer los resultados de la prueba “se activó el protocolo epidemiológico y me comuniqué vía telefónica con los contactos cercanos para darles seguimiento”.

En un comunicado añadió que “ las instalaciones administrativas de la Secretaría ya fueron y están siendo sanitizadas nuevamente y se han reforzado las medidas de sana distancia y los protocolos sanitarios como el lavado de manos, uso de alcohol gel al 70 por ciento y la toma de temperatura de todo el personal a su ingreso”.