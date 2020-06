Reportan mil 508 casos de Covid-19 en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Morelia, Mich. Ciudad Lázaro Cárdenas tiene cinco veces menos habitantes que Morelia y suma cinco veces más de contagios y fallecimientos por Covid-19. Es decir, hasta la noche de este viernes iban mil 508 personas contagiadas y 100 personas fallecidas. Mientras que en la capital michoacana hay 342 casos confirmados y 21 decesos, a decir de las autoridades sanitarias de Michoacán.

La ciudad portuaria tiene aproximadamente 200 mil habitantes y Morelia ronda por el millón, según el Consejo Nacional de Población. Lázaro Cárdenas se ubica como el segundo municipio con mayor número de decesos por cada 100 mil habitantes de México, de acuerdo al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Existe el argumento de autoridades sanitarias de Michoacán que se actuó tardíamente en la aplicación de medidas preventivas, no obstante, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiain sostuvo que los contagios se debieron al desembarco de decenas de personas diarias provenientes de varias partes del mundo, y aunque se han tomado las medidas preventivas el contagio se disparó, aunado a que mucha gente no creyó en la pandemia y se relajaron las actividades cotidianas.

Con la nueva normalidad, la presidenta municipal informó que actividades no esenciales solo están abiertas cuatro días a la semana; hay ley seca hasta el 15 de junio; continúan cerrados gimnasios, balnearios y antros; los taxis y combis fueron sanitizados y no hay servicio para quienes no lleven cubrebocas.