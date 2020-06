Protestan comerciantes en carretera México-Texcoco

La Paz, Méx. Un centenar de comerciantes bloquean ambos sentidos de la carretera federal México-Texcoco en protesta porque el gobierno municipal, emanado de Morena, no les permite abrir sus negocios, pero ha permitido la operación de actividades al comercio informal y ambulante.

Los locatarios de los mercados de las colonias Ampliación Atlipac, La Magdalena Atlipac y de la cabecera municipal, se trasladaron al kilómetro 18 más 500 donde bloquearon primero un sentido, pero ahora ya llevan a cabo el cierre total de la vialidad.

Acusaron a la presidenta municipal Olga Medina Serrano de no actuar por igual con todos los comerciantes. A ellos, denunciaron, no se les permite abrir los negocios que están considerados como giros no esenciales, pero en cambio en el primer cuadro y diversas colonias del territorio local, operan si problema el comercio informal y ambulante.

En tanto en la caseta de cobro San Marcos Huixtoco, ubicada en el kilómetro 33 de la autopista México-Puebla, un grupo de tianguistas de los municipios de Valle de Chalco Solidaridad y Chalco de Díaz Covarrubias, levantaron las plumas de peaje y dan paso libre a los automovilistas, a quienes exigen “una cuota voluntaria”, para darles el paso.

Argumentan que no tienen dinero para sostener a sus familias, debido a las restricciones sanitarias. Una situación similar se ha presentado en el libramiento a Chalco, de esta vía de cuota, donde otro grupo de personas no identificadas, levantaron las plumas y piden cooperación, mediante boteo, a los automovilistas que intentan incorporarse a la carretera federal México-Cuautla.