Jalisco no pasará a Fase 1 de reactivación económica: Alfaro

Puerto Vallarta, Jal. Ante el creciente número de decesos por Covid-19, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro informó que no existen condiciones para pasar a la Fase 1 de reactivación económica, por lo que inicia la fase de responsabilidad individual como “único camino que nos permitirá salir adelante”.

“De hecho les puedo anticipar que no estamos en condiciones de pasar a la fase 1. Las medidas de reactivación que se presentarán el domingo estarán definidas por la composición del semáforo estatal y solo responderán a lo mínimo necesario para aligerar la carga de los sectores más dañados económicamente y que corren el riesgo de cerrar permanentemente sus actividades", añadió.

A partir de este jueves, añadió, “cada ciudadano tendrá su comportamiento, ser consiente y hacerse responsable de su salud y la de sus familias, ese es el nuevo reto que enfrentamos como sociedad; por eso, ha llegado el momento de Responsabilidad Individual. Estamos en un punto donde la conciencia y las acciones individuales cobran la mayor relevancia”, reiteró el Ejecutivo jalisciense, quien en la última semana ha tenido que afrontar escándalos de represión policiaca en su entidad.

Una de tales acciones represoras fue cometida contra los manifestantes que exigían justicia para Giovanni López, asesinado por uniformados de Ixtlahuaca de Los Membrillos, quien fue detenido por no traer cubrebocas.

Insistió Alfaro que “los ciudadanos deberán cuidarse a sí mismo y a su familia, no salir a la calle más que para lo estrictamente indispensable, usar cubre bocas, seguir todas las medidas saludables e higiene. Ya no se trata de vigilarnos, se trata de cuidarnos entre todos, dijo Alfaro Ramírez, y subrayó que “la responsabilidad individual es ya el único camino que nos permitirá salir adelante. No podemos fallar”.

Reconoció que durante toda una semana los casos de contagios superan los 200 diarios y en ese mismo lapso de tiempo “fallecieron la misma cantidad de personas que las que habían fallecido en los primeros dos meses de la pandemia”. Hasta el jueves Jalisco sumaba 284 decesos.

Finalmente, señaló que “la gente rompió el encierro y hoy se pagan las consecuencias” y subrayó que ahora se enfocarán los esfuerzos en tener más camas y una mayor atención médica y en la capacidad de hacer más pruebas en coordinación con los municipios jaliscienses, además de que se ampliará la capacidad funeraria para el correcto manejo de los cadáveres.