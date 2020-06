Falta de mantenimiento en unidades, constante de accidentes por gas en Tijuana

La falta de mantenimiento en unidades que transportan gas lp y la antigüedad de las líneas de distribución y consumo en Tijuana, ha sido la constante de los accidentes que incluso han costado vidas en la ciudad fronteriza, de acuerdo con declaraciones de los operadores transportistas que se han visto involucrados en los siniestros.

El último accidente ocurrió la mañana de este jueves 11 de junio en la Vía Oriente de Tijuana, donde una unidad que transportaba gas lp tuvo fallas mecánicas y provocó un aparatoso accidente, a metros de la escuela José Vasconcelos cerca de la plaza Los Álamos.

El accidente de este jueves se suma a la lista de decenas de siniestros donde se han visto involucradas unidades o tanques propiedad de las empresas Zeta Gas, Silza Gas y Baja Gas & Oil, todas propiedad de Tomás Zaragoza Ito y Evangelina Zaragoza López, quienes almacenan más del 80% del gas que se vende en Baja California.

En Tijuana los accidentes en los que se involucran pipas que transportan gas licuado son ya tan comunes que quedan en la impunidad a pesar de los daños materiales que ocasionan y las vidas que se pierden. Pero también las fugas y explosiones se han convertido en parte de la cotidianidad de esta ciudad, sin que las empresas involucradas en estos accidentes asuman la responsabilidad que por ley les corresponde.

Un caso emblemático ocurrió el 27 de abril cuando un chofer de Baja Gas & Oil se quedó sin frenos en la rampa descendente del Libramiento Rosas Magallón y volcó sobre el crucero 5 y 10, embistiendo a un vehículo donde el tripulante perdió la vida en la escena, a escasos metros de una planta de almacenaje con más de 100 mil litros de gas, propiedad del grupo Zeta Gas.

“Al quedarme sin frenos decidí estamparme con el puente para no seguir causando daños y que esa pipa no explotara, porque si esa pipa explota, iba a alcanzar 10 cuadras a la redonda”, dijo en entrevista.

De acuerdo con Rodolfo Martínez, el conductor de la unidad de Baja Gas & Oil involucrado en el accidente de abril, a la fecha su ex empresa no le ha ofrecido su apoyo para enfrentar los cargos por homicidio culposo, lesiones calificadas y daño a propiedad ajena, pudiendo alcanzar una pena de hasta 14 años. El operador de la pipa siniestrada ha señalado que la empresa no quiere asumir la responsabilidad, pese a que desde hace años no le daban mantenimiento a la unidad modelo 1987.

Recuento de accidentes

El 16 de enero de 2019 una pipa de gas de doble remolque propiedad de Baja Gas & Oil (antes Zeta Gas) que circulaba a la altura del kilómetro 47 de la carretera Mexicali-San Luis a la altura del Ejido Cuernavaca, volcó provocando una intensa movilización de personal de bomberos y de la Policía Federal. Las autoridades no reportaron fuga en alguno de los dos tanques con capacidad de 49 mil litros de gas.

El 2 de agosto de 2019, la vida de la familia cambió cuando una pipa de gas atravesó su casa, la unidad con una capacidad de 3 mil litros estaba cargada al 40 por ciento por lo que no representó un riesgo de explosión, sin embargo Protección Civil colocó una “etiqueta amarilla” ante el posible derrumbe del área afectada.

Fugas de gas y explosiones

La explosión de una tanque domiciliario de gas en la Colonia Villas del Campo, el 13 de mayo de 2019 dejó un saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, así como 130 viviendas con daños.

Una explosión al interior de un hotel en la Zona Centro, ocasionó heridas en tres personas. Los hechos ocurrieron el 13 de mayo del año pasado. De acuerdo con el peritaje de bomberos, las instalaciones de gas propiedad de Baja Gas y Oil, son muy antiguas y no se les da mantenimiento. Resultado de este incidente, Christian Iván Zavala falleció después de 9 días de agonía, su familia presentó una denuncia formal para exigir se aplique todo el peso de la ley en contra de la empresa.

La acumulación de múltiples gases de los tanques de gas que abastecían un edificio de departamentos en la Zona Centro, provocó el desalojo de 20 personas, entre las cuales resultaron con heridas una mujer y una bebé de brazos, esto la noche del 2 de enero de este año.

No reparan daños, pero hacen donativos al Ayuntamiento

Tras los incidentes que han protagonizado las empresas Baja Gas & Oil y Silza Gas en Tijuana, proceden a entregar donativos al municipio, tal y como ocurrió el 13 de enero cuando entregaron un millón de pesos al cuerpo de bomberos de la ciudad. Lo mismo ocurrió el 1 de mayo, tras el fatídico accidente del 27 de abril, la empresa entregó 1000 tanques de 10 kilos al municipio de Ensenada, como supuesto donativo para enfrentar la crisis por el COVID 19, y la misma acción la repitió con el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz, a quien le entregaron 4 mil tanques de gas para repartir entre las familias tijuanenses.