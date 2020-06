Trabajadores del IMSS Guerrero exigen pago del bono Covid

Acapulco, Gro., Personal médico del hospital Vicente Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bloqueó ambos sentidos de la avenida Ruiz Cortinez, en la parte alta de Acapulco, la mañana del miércoles, para exigir el pago del bono especial para trabajadores de la salud, llamado bono Covid, así como insumos de trabajo por prestar servicios y para protegerse durante la pandemia de Covid-19.

Los trabajadores reprocharon que el pago extra les fue descontado de su salario. Acusaron también que laboran con equipo médico de mala calidad, lo que ha ocasionado que médicos y enfermeras se contagien del nuevo coronavirus.

“Lo que estamos reclamando, es que nos dijeron que nos iban a dar un bono, y sí nos llegó, pero luego nos dijeron que esta quincena nos lo van a descontar de nuestro salario”, reprochó un camillero durante la manifestación.

Uno de los manifestantes, Isaac Hernández Antonio, auxiliar de enfermería del hospital Vicente Guerrero del IMSS, advirtió que desde marzo pasado, trabajadores médicos empezaron a atender a pacientes sospechosas de haber adquirido el SARS-CoV-2.

Hernández Antonio manifestó que “el personal no contaba desde entonces con equipo de protección adecuado, ni siquiera contábamos con cubrebocas adecuado”.

Reiteró que en abril comenzaron los brotes entre enfermeras, médicos y personal de diferentes categorías de los diferentes módulos y servicios del nosocomio, y por ello sus compañeros infectados empezaron a pedir incapacitades.

Hernández Antonio sostuvo que “el equipo de protección médico comenzó a llegar hasta mayo, cuando varios compañeros ya estaban con incapacidad, y diagnosticados como pacientes positivos a Covid-19, yo soy un caso”.

Expuso que “en el hospital se está muriendo la gente, pues no hay condiciones adecuadas de atención, ni de enfermería ni en otras categorías; están exponiendo a otras categorías sin el equipo de protección adecuada”.

Alertó que “la población derechohabiente está falleciendo porque no hay personal médico suficiente, no hay insumos, no hay tratamientos completos, se nos está afectando además directamente a nuestro salario”.

Por separado, un trabajador del IMSS Iguala, se encadenó en el acceso a la clínica 9 de ese mismo instituto de salud, en la avenida Cuauhtémoc de Acapulco, en protesta también, por la suspensión de tal pago.