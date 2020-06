Astudillo da positivo a coronavirus

Ciudad de México. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció este martes en su cuenta de Twitter que dio positivo a coronavirus.

“A raíz de que tuve algunos síntomas del Covid-19 procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo”, señaló.

El mandatario estatal dijo que seguirá las recomendaciones médicas y protocolos correspondientes, pero continuará “dándole atención a todos los asuntos de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días, virtualmente. Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta dura pandemia, que es una realidad”.

Exhortó a la ciudadanía que cuiden a su familia y a los adultos mayores, principalmente. “Estamos en un momento todavía difícil. Que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó”.

“Voy a cuidarme, pero voy a seguir y cuidar también todo lo que esté alrededor de mi estado de Guerrero al que respeto y amo profundamente”, finalizó.