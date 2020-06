Secuestran en Guerrero 2 tráilers con 36 toneladas de fertilizante

Chilpancingo. Apoyados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), campesinos de la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, retuvieron esta tarde dos tráilers con 36 toneladas de fertilizante.

Los campesinos demandaron que se les incluya en el padrón de beneficiarios del programa de fertilizante, para que también se les entregue el abono. Advirtieron que mientras no se les incluya en las lista de beneficiarios, no entregarán los dos camiones con el abono.

Prócoro Valente Gil, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria(CRAC-PC), del comité de enlace del municipio de Tecoanapa, denunció que cerca de 500 campesinos de las comunidades de El Guayabo, Carrizo, El Tejoruco, y Mecatepec, que representan 20 por ciento del total de productores, se quedarán sin recibir el fertilizante.

Vía telefónica explicó que uno de los principales problemas que tuvieron los campesinos a la hora de registrarse, ante diversas instancias como los servidores de la nación, es que no les reconocieron sus títulos parcelarios.

Solamente les propusieron contratar a un abogado para que les haga los trámites necesarios “se tienen que trasladar hasta Chilpancingo, pero son pobres y no tienen dinero, y también les pidieron que busquen la asesoría del Registro Agrario Nacional (RAN), debido a que son hijos o descendientes de algunas personas que fallecieron, y que eran los dueños de las tierras”, mencionó.

Desde la semana pasada empezaron a repartir abono en las comunidades de Tecoanapa “pero los compañeros no tienen dinero para realizar sus trámites, y ya se les pasó el tiempo”, dijo.

En los últimos años solamente producen maíz para su autoconsumo, no para vender: “Antes eran productores de jamaica, pero ya no se da porque les cayó la plaga conocida como “pata prieta”, y el gobierno no le dio el tratamiento como debería de ser. Esa plaga seca la raíz, las hojas y el tallo, y ya no da la jamaica roja”, explicó.

Aunado a ese problema “los caciques, principalmente de la cabecera municipal de Tecoanapa, no permiten la entrada a comerciantes que vengan a comprar su maíz a mejor precio”, mencionó.