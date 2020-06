Mueren cinco pacientes de Covid-19 en Tamaulipas

La Secretaria de Salud de Tamaulipas, informó en su reporte nocturno del domingo el fallecimiento de cinco pacientes enfermos de Covid-19; también dio a conocer de 87 nuevos contagios, con eso, la entidad suma dos mil 750 personas y 161 víctimas de esa enfermedad viral. Es el primer reporte que documenta la cifra más alta de fallecidos en un mismo día.

De acuerdo con esos datos, la mayoría de los casi 90 casos se localizan por las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros, seguidas de Tampico y Madero, Nuevo Laredo, El Mante, Altamira, Río Bravo y Ciudad Victoria.

Gloria Molina Gamboa, titular de los Servicios de Salud en esta demarcación, dijo que las cinco defunciones corresponden a un varonil de 40 años, originario de Matamoros; una mujer de 58 años, de Río Bravo; un varón de 78 años de edad, residente del Puerto de Tampico; un masculino de 36 años originario de Nuevo Laredo y una femenina de 60 años, también de Nuevo Laredo. Precisó que los pacientes fallecidos tenían antecedentes de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, así como hipertensión arterial sistémica.

Los fallecimientos y contagios se mantienen en los municipios donde aparecieron los primeros casos de la pandemia, en Tamaulipas.

Molina indicó que para mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV-2, es necesario que la población permanezca en sus domicilios y salgan a la calle únicamente quienes lo requieran y cumplan con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

Piden beneficios para personal médico

La Teniente de Navío en retiro de la Secretaria de Marina Armada de México, Elvia Emilia Eguileta Arias, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Comandante Supremo Fuerzas Armadas, otorgar beneficios al personal medico adscrito en el Hospital Naval de esta ciudad, al igual que se les brinda al resto de los elementos por ofrecer sus servicios durante la pandemia de Covid-19.

“Que el presidente no mezcle el pleito del gobernador de Tamaulipas —Francisco Javier García Cabeza de Vaca— con él. Los navales y militares somos leales y servimos a México”, expresó la Teniente en retiro Eguileta Arías.

El pasado 1 de junio, Día de la Marina, fueron promovidos al grado inmediato superior y se otorgaron recompensas al personal naval relacionado con la emergencia sanitaria, sin embargo, los doctores, doctoras y demás personal medico del Hospital Naval en Tampico, "no fueron escuchados, no fueron tomados en cuenta" refirió la ex SEMAR, Elvia Emilia Eguileta, quien mostró un enlistado de más de 500 elementos en el que no figura un solo medico del Hospital en Tampico.

“Que se sepa públicamente, que no los tomaron en cuenta, que se sepa públicamente que no fueron incluidos y también son parte del frente de batalla”, explicó Eguileta.