Entrega embajador de Qatar en México despensas en Nezahualcóyotl

Nezahulacóyotl, Méx. Mohammed Al-Kuwari, embajador de Qatar en México, visitó este lunes el municipio de Nezahualcóyotl para llevar a cabo la donación de 500 despensas que serán repartidas hoy mismo entre habitantes que enfrentan una situación económica difícil ante la pandemia por Covid-19.

El diplomático informó que Neza es la primera de varias ciudades donde se entregarán los apoyos alimenticios.

Aseguró que “la política exterior del gobierno del Estado de Qatar ha apostado siempre por la solidaridad hacia todos los pueblos del mundo”.

Mohammed Al-Kuwari se negó a hacer comentarios sobre las medidas que implementa el gobierno mexicano para llevar a cabo el confinamiento de las personas y de esta manera frenar los contagios de del SARS-CoV-2.

No obstante el embajador habló sobre las medidas para reducir la movilidad en su país. Por ejemplo, dijo, solo está permitido que máximo dos personas viajen en un auto particular y en caso de no respetar la restricción, los habitantes son acreedores a una multa de 60 mil dólares o dos años en la cárcel.

Además, señaló que cada persona residente de Qatar cuenta con una aplicación en su dispositivo móvil, para estar al pendiente del semáforo de riesgo sanitario y saber si tienen permitido el acceso a lugares públicos.

Respecto a su visita en Nezahualcóyotl, el diplomático sostuvo “nos sentimos sensibles y solidarios con el pueblo de México, para enfrentar los efectos sociales, económicos y, sobre todo, sanitarios de la pandemia del Covid-19”.

Dijo que el apoyo es simbólico, pero para él “es un gusto ofrecer un poco de solidaridad”. Ofreció además condolencias a las familias de quienes han fallecido debido a la pandemia y deseó una pronta recuperación para todos aquellos que se encuentran enfermos y luchando contra el coronavirus.

El embajador de Qatar en México encabezó una rueda de prensa virtual en compañía del alcalde independiente Juan Hugo de la Rosa García.

Durante el evento se informó que las 500 despensas las entregará personal de la Embajada y del ayuntamiento a gente necesitada de las colonias San Agustín, La Esperanza, Benito Juárez, Metropolitana, El Sol y Ciudad Lago.

En tanto, Juan Hugo de la Rosa García dio a conocer que este lunes su gobierno inició una segunda entrega de 70 mil despensas para adultos mayores y otras 75 mil para habitantes en condiciones de vulnerabilidad por la crisis sanitaria.

“La pandemia de Covid se ha ensañado con nuestra localidad”, dijo el presidente municipal, quien estimó que actualmente hay alrededor de 340 mil personas con problemas alimenticios en esta localidad.

Informó que esta semana habrá un nuevo encuentro virtual entre alcaldes del oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a que hasta este lunes sigue creciendo la cifra de casos positivos de Covid-19.