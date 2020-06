Jóvenes protestan por muerte de Giovanni y abuso policial en Chihuahua

Chihuahua, Chih. Alrededor de cien jóvenes, hombres y mujeres, marcharon este domingo desde la Universidad de Chihuahua a la Plaza de Armas, para exigir justicia por la muerte de Giovanni López y contra los abusos cometidos por policías de Jalisco a manifestantes, excesos que aseguran también realizan policías estatales y municipales en Chihuahua.

Los jóvenes caminaron cuatro kilómetros de forma pacífica, partiendo de la Facultad de Filosofía y Letras en el campus universitario hasta llegar al Ayuntamiento.

Decenas de policías antimotines y ministeriales estaban adentro de Palacio de Gobierno, sede del gobierno estatal, para responder a una acción violenta, pero los jóvenes pasaran sin detenerse y organizaron su mitin a cuadras de distancia, en la Plaza de Armas afuera del Ayuntamiento.

La marcha también fue vigilada por al menos diez policías viales a bordo de patrullas, motocicletas y bicicletas, además de policías ministeriales vestidos de civil que se infiltraron en la protesta cuando un manifestante realizó pintas en los muros de Palacio de Gobierno.

En el mitin, los jóvenes acusaron que el hostigamiento policiaco con la excusa del Covid-19 también ocurre en Chihuahua, pues los policías abordan a las personas cuando acuden a parques públicos mientras demuestran lentitud e inacción para enfrentar al crimen organizado cuando hay balaceras.

Gritaron consignas como: “Giovanni no murió, la chota lo mató”, “La policía no me cuida, me viola y asesina”, “La policía cuida al rico y mata al pobre”.

Recordaron que existe una investigación contra policías viales de Chihuahua que violaron a una mujer detenida por conducir en estado de ebriedad, y personas han muerto mientras estaban bajo custodia policiaca en la comandancia sur de la Policía Municipal.

“Te roban en los parques públicos y te sacan por el Covid, los policías te acosan en la noche, Maru es el virus”, denunciaron respecto a supuestos abusos policiacos que permite la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.